Internet domowy z 5G? Z Plusem to możliwe

5G względem sieci poprzedniej generacji to większe prędkości, wyższa przepustowość sieci i mniejsze opóźnienia. Teraz można to wykorzystać także w przypadku internetu domowego, ponieważ w ofercie Plusa pojawił się właśnie router OPPO 5G CPE T1a.

Router 5G od OPPO

Ostatnio bardzo dużo słyszymy o możliwościach 5G i o tym, jakie zmiany do naszego życia wniesie nowa technologia szybkiego internetu mobilnego. Większe szybkości i wyższa przepustowość to w końcu potencjał na zbudowanie prawdziwej sieci IoT, upowszechnienie autonomicznych pojazdów i wiele, wiele więcej. Jednak 5G to także zmiany w codziennym życiu, z szybkim pobieraniem treści na nasz smartfon w pierwszej kolejności. Dzięki 5G możemy bezproblemowo oglądać filmy w wyższej jakości, a gry mobilne (szczególnie te streamowane z chmury) mogą stać się jeszcze bardziej złożone i zaawansowane graficznie. 5G jednak nie jest tylko przeznaczone dla smarfonów. W dużej mierze technologia ta może zapewnić szybki, szerokopasmowy internet w tych miejscach, w których dostęp do infrastruktury kablowej jest niemożliwy bądź utrudniony.

Dziś wiele osób może już cieszyć się z dostępu do domowego internetu 5G

Jak zapewne wiecie, dziś dostęp do internetu w sieci piątej generacji nie jest już luksusem. Sieć 5G możemy znaleźć już nawet w budżetowych smartfonach, a w zasięgu znajduje się już praktycznie połowa kraju. Dla przykładu, jeżeli chodzi o największego polskiego operatora 5G – Plusa – to z jego sieci 5G może skorzystać już ponad 17 mln mieszkańców Polski z ponad 700 miejscowości. Wszystko to dzięki ponad 2700 stacjom bazowym rozmieszczonym na terenie całego kraju. Działając na wydzielonym paśmie 2600 Mhz jest to najszybsza sieć 5G w kraju, oferująca transfery na poziomie kilkuset Mbit na sekundę. Są to prędkości konkurujące, bądź też w wielu wypadkach – przewyższające szybkość internetu stacjonarnego w wielu miejscach w kraju.

Co więcej, już dziś wiele osób korzysta z routerów, które z siecią łączą się przez LTE. Przejście na 5G jest więc naturalną ewolucją, która może zapewnić dostęp do sieci w miejscach w których podłączenie internetu „po kablu” jest albo bardzo drogie, albo też – gdzie sieć 5G oferuje lepsze transfery za niższą miesięczną opłatę. Dlatego właśnie po uruchomieniu pierwszej w Polsce prawdziwej sieci 5G w zeszłym roku Plus wprowadził do oferty router 5G, który jest w stanie zapewnić sieć Wi-Fi dla całego domu z wykorzystaniem właśnie możliwości 5G.

Router OPPO 5G CPE T1a dostępny w Plusie

OPPO 5G CPE T1a to najnowszy router 5G w ofercie polskiego operatora komórkowego. Wyprodukowany przez firmę OPPO model stanowi małe dzieło techniki. Przede wszystkim, napędzany jest przez flagowy procesor Snapdragona X55. Oprócz tego, sygnał 5G jest przekazywany dalej z użyciem najnowszego standardu sieci Wi-Fi, czyli Wi-Fi 6. Oznacza to zarówno lepszy zasięg w całym mieszkaniu, jak i zwiększoną prędkość w połączeniu z mniejszymi opóźnieniami. Jeżeli już mówimy o zasięgu, to CPE T1a pomimo swojej eleganckiej konstrukcji, która z pewnością będzie pasować do każdego salonu, posiada w sobie aż 8 anten oraz zaawansowany system pozwalający podłączyć do routera OPPO aż 32 urządzenia na raz. Dzięki temu idealnie sprawdzi się zarówno w nowoczesnych mieszkaniach, w których do Wi-Fi musi być podłączone wiele urządzeń smart home, jak telewizor, odkurzacz czy inteligentne oświetlenie, a także w małych biurach, w których trzeba zapewnić każdemu pracownikowi szybki dostęp do sieci.

Poza tym OPPO 5G CPE T1a wyposażony jest w kilka bardzo ciekawych rozwiązań, które czynią jego obsługę i korzystanie z niego przyjaznym dla użytkownika. Przede wszystkim mowa tutaj o własnym systemie chłodzenia. Konieczność obsługi wielu urządzeń i nieustanny transfer na poziomie kilku gigabitów na sekundę to duże wyzwanie dla routera, dlatego OPPO wyposażyło go w układ pozwalający utrzymać stałą temperaturę SoC. To z kolei wpływa na stałą wydajność i długie życie urządzenia. Kolejnym zaawansowanym systemem jest automatyczna diagnostyka i naprawa połączenia sieciowego. Dzięki niej nie ma potrzeby ingerowania w ustawienia routera czy jego restartu. Jeżeli urządzenie wykryje problem z połączeniem sieciowym, samo przeprowadzi analizę błędu i podejmie kroki naprawcze, przez co użytkownicy często nawet nie zorientują się, że coś poszło „nie tak”. Finalnie, router OPPO posiada też bardzo przystępny interfejs, który można obsługiwać z poziomu przeglądarki internetowej. Dzięki niemu szybko zmienimy hasło i stworzymy sieć gościnną. Możemy też zarządzać częstotliwościami i tym, jakie urządzenia są podpięte do sieci.

Finalnie, nie można też zapominać, że OPPO stworzyło swój router w taki sposób, by nie wymagał on żadnej konfiguracji. Jeżeli kupujemy go w Plusie w zestawie z kartą SIM, jedyne co musimy zrobić w domu to włożyć ją do urządzenia i… tyle. Router od razu zacznie udostępniać sygnał Wi-Fi dla całego mieszkania. Prostota obsługi z pewnością jest cechą, która pomoże wielu mniej technicznym osobom z samodzielnym ustawieniem routera.

Dzięki swojej konstrukcji i osiągom router OPPO ma wiele zastosowań. Przede wszystkim, jak już wspomniałem, nie wszędzie w Polsce możliwe jest doprowadzenie internetu światłowodowego. Ze względu na duży i wciąż rosnący zasięg sieci 5G w Plusie, kupno takiego routera za złotówkę na start i 36 ratach po 36 zł za sprzęt może być zwyczajnie najlepszą opcją. Oprócz tego, elegancki wygląd routera, który nie jest kompromisem dla jego wydajności sprawdzi się w mieszkaniach osób, które cenią sobie elegancję i minimalizm. Trzeba pamiętać, że router OPPO nie wymaga połączenia do sieci kablowej, więc można go postawić w dowolnym miejscu domu. Jeżeli więc ktoś celuje w design pomieszczenia bez widocznych kabli, jest to wybór dla niego. Dodatkowo, łatwość konfiguracji i przenośność urządzenia pozwalają zabierać go ze sobą w każde miejsce na ziemi. Dlatego, jeżeli ktoś dużo podróżuje i potrzebuje mieć pewność, że na miejscu będzie miał swój prywatny, bezpieczny punkt Wi-Fi z szybkim internetem – również może skusić się na to rozwiązanie.

