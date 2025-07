Zestawienie najdroższych ofert na kartę. Sprawdź, co możesz zyskać

Już u wszystkich operatorów „wielkiej czwórki” - Orange, Play, Plus i T-Mobile, najdroższy pakiet miesięczny w ofercie na kartę kosztuje 50 zł miesięcznie. Sprawdzimy więc, co i ile tak naprawdę możemy w nim zyskać w porównaniu z najtańszymi, dostępnymi pakietami.

Klucz podwyżek w ofertach na kartę u naszych operatorów jest nieco odmienny od abonamentów. W abonamentach zwykle drożeją wszystkie pakiety, a w ofertach na kartę od lat utrzymuje się na takim samym poziomie najtańszy pakiet za 30 zł miesięcznie, a dodawane są po prostu nowe i droższe.

Operatorzy kuszą w nich coraz większymi limitami transferu danych oraz większymi paczkami danych w promocji „darmowych” gigabajtów na rok. Jak bardzo dziś różnią się najdroższe pakiety w ofertach na kartę od tych najtańszych? Sprawdźmy.

Orange Free na kartę - najdroższy pakiet

W Orange Free na kartę najdroższy pakiet kosztuje 50 zł miesięcznie, a najtańszy 31 zł miesięcznie. Oba zawierają nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz odpowiednio 200 GB (14,55 GB w UE) i 30 GB (9,02 GB w UE) transferu danych.

Należy przy tym pamiętać, iż to co widzicie na stronie to już jest limit z bonusem za włączenie pakietu w aplikacji mobilnej Mój Orange. Aktywacja pakietu wiadomością SMS da Wam o połowę mniejszy limit.

Co z promocją na „darmowe” GB? Ta niedostępna jest w najtańszym pakiecie za 31 zł, z kolei w tym za 50 zł dostaniecie łącznie przez cały rok 9600 GB w 12 paczkach po 800 GB każdego miesiąca.

Play na kartę - najdroższy pakiet

W Play na kartę, najdroższy pakiet kosztuje 50 zł miesięcznie i oprócz nielimitowanych rozmów i wiadomości zawiera limit 200 GB transferu danych, a najtańszy kosztuje 30 zł miesięcznie z 30 GB transferu danych.

W promocji z „darmowymi” GB, Play oferuje na rok 9900 GB, ale to tylko taki zabieg. W odróżnieniu od Orange bowiem, Play liczy tu wszystko do tej sumy, a więc 300 GB na start, 200 GB co miesiąc z pakietu i 600 GB przez 12 miesięcy z promocji.

Natomiast podobnie jak w Orange, najtańszy pakiet za 30 zł nie skorzysta z tej promocji.

Plus na kartę - najdroższy pakiet

W Plus na kartę cenowo wygląda to identycznie jak w Play na kartę, ale zupełnie inaczej w zawartości. Najdroższy pakiet za 50 zł miesięcznie, przez pierwsze 6 miesięcy pozwala na korzystanie z internetu bez limitu danych i prędkości, a pozostałe 6 miesięcy to limit 1000 GB co miesiąc.

Po roku wchodzi standardowy limit z pakietu, czyli 200 GB transferu danych.

To też jedyny operator, który w najtańszym pakiecie za 30 zł miesięcznie udostępnia promocję z „darmowymi” GB. Przez pierwszy rok, oprócz standardowego limitu 30 GB, co miesiąc dopisywane jest do konta 125 GB transferu danych.

T-Mobile na kartę - najdroższy pakiet

Został nam jeszcze T-Mobile i taki sam stosunek najdroższego pakietu do najtańszego, jak u pozostałych operatorów. Za 50 zł miesięcznie dostępny jest limit 200 GB transferu danych z pakietu i 12 paczek po 833,25 GB co miesiąc przez rok.

Najtańszy z kolei, za 30 zł miesięcznie, to tylko limit z pakietu na poziomie 30 GB transferu danych.

Podsumowanie w tabelce

Najdroższy pakiet "Darmowe" GB Najtańszy pakiet "Darmowe" GB Orange na kartę 50 zł z limitem 200 GB 12 x 800 GB 31 zł z limitem 30 GB Brak Play na kartę 50 zł z limitem 200 GB 12 x 600 GB 30 zł z limitem 30 GB Brak Plus na kartę 50 zł z limitem 200 GB 6 x brak limitów i 6 x 1000 GB 30 zł z limitem 30 GB 12 x 125 GB T-Mobile na kartę 50 zł z limitem 200 GB 12 x 833,25 GB 30 zł z limitem 30 GB Brak

