Po pandemii wszyscy będziemy pracować i uczyć się zdalnie. Dlatego właśnie potrzebne nam jest 5G

Wszyscy obecnie odczuwamy, bądź za chwilę odczujemy skutki pandemii. Wielu ludzi z biur przeniosło się do domów, szkoły zostały zamienione na e-learning, restauracje wszystko dowiozą nam do mieszkania, a konferencje i wydarzenia transmitowane są wprost na nasze ekrany w formie streamingu. Fakt, że wszyscy staramy się teraz ograniczyć fizyczny kontakt z innymi ludźmi przekłada się na to, że większość czasu spędzamy w sieci, wykorzystując do tego łącze stacjonarne oraz internet mobilny. W takich sytuacjach wielu z nas odkryło, dlaczego potrzebujemy w naszym życiu sieci 5G. Pomimo najlepszych starań operatorów, obecna infrastuktura sieciowa zbliża się bowiem do kresu swojej wydajności. Już teraz instytucje takie jak YouTube, Netflix czy HBO GO obniżają domyślne ustawienia streamingu w celu zmniejszenia obciążenia sieci, aby osoby które pracują i uczą się przez internet mogły to robić bez przeszkód. W błędzie są jednak ci, którzy myślą, że kiedy już uporamy się z epidemią koronawirusa, to świat pracy i szkolnictwa „wróci” do normy. Będzie wręcz przeciwnie, dlatego operatorzy, tacy jak T-Mobile, już teraz pracują nad dostarczeniem sieci 5G do jak największej grupy odbiorców.

Epidemia pokazała, ile rzeczy można robić zdalnie

Jeszcze pół roku temu możliwość pracy zdalnej była przywilejem, dziś jest koniecznością, a kiedy pandemia minie – będzie obowiązkiem. Dlaczego? Ponieważ oprócz wygody pracownika (brak konieczności dojazdu, dress code’u, wyższy komfort pracy) przynosi ona wymierne korzyści dla pracodawcy. Przede wszystkim – nie trzeba wynajmować powierzchni biurowej, a także wszystkich usług związanych z nią związanych – sprzątania, serwisu urządzeń, zaopatrzenia ekspresu do kawy etc. Dzięki temu będzie można z listy skreślić dużą część kosztów, co w odradzającym się po kryzysie biznesie będzie na wagę złota. Poza tym – firmy, które przed epidemią nie posiadały żadnych narzędzi umożliwiających pracę zdalną, musiały w krótkim czasie zainwestować znaczne sumy w zbudowanie takiej infrastruktury. Mam tu na myśli zakup licencji na odpowiednie oprogramowanie, przestrzeń chmurową czy sprzęt dla pracowników. Po epidemii przedsiębiorstwa będą miały więc przygotowane wszystkie narzędzia, by pracownicy mogli operować w pełni z domu. W połączeniu z tym, że taka praca będzie generować niższe koszty dla pracodawcy, jestem przekonany, że wiele firm pójdzie tą drogą.