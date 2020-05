W jakich dokładnie lokalizacjach w tych miastach można już korzystać z 5G, sprawdzić możecie już na mapie zasięgu Plusa. Powyżej poglądowo wrzuciłem, jak to wygląda na mapie Warszawy, a poniżej w pozostałych miastach:















To pierwszy etap wdrożenia 5G w Plusie, drugim zostanie objęta cała aglomeracja warszawska, dzięki temu wszyscy mieszkańcy Warszawy i okolic będą mogli korzystać z 5G na swoich urządzeniach. Na jakich? Na razie jest to krótka lista, są to trzy smartfony Huawei – Mate Xs, P40, P40 PRO oraz jeden router ZTE MC801. Jak już pewnie wiecie, te 3 martfony sprzedawane są bez usług Google, ale jak zapewnił nas w rozmowie Łukasz Krzeski z Plusa, w najbliższym czasie pojawią się smartfony kilku czołowych producentów z usługami GMS oraz wejdą też do sprzedaży nowe modele routerów.

Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus:

To bardzo ważny moment dla naszej Grupy i naszych Klientów. Wdrażamy pierwsze komercyjne 5G dostępne tu i teraz. 10 lat temu jako pierwsi wprowadziliśmy do polskich domów LTE. Dzisiaj, jako lider technologiczny polskiego rynku mediów i telekomunikacji, wprowadzamy w Polsce pierwszą komercyjną sieć 5G, z której będą mogli korzystać klienci Plusa. A Polska dołącza do państw przodujących w europejskim i światowym wyścigu technologicznym. Cieszę się, że klienci Plusa jako pierwsi będą mogli korzystać komercyjnie z 5G, czyli najszybszego bezprzewodowego internetu.

Wiemy już, gdzie dokładnie będziemy mogli skorzystać z najnowszej technologii 5G i na jakich urządzeniach. Czas sprawdzić ofertę tych urządzeń, które już można zakupić na stronach Plusa.

Huawei P40 PRO w ofercie Plusa

Oferty smartfonów sprawdzam w głównym abonamencie Plusa za 50 zł miesięcznie, który to zawiera nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 12 GB transferu danych, później z „lejkiem” 1 Mb/s.