Czy ptaki są inteligentne na poziomie ssaków? Naukowcy, zestawiając ze sobą najbardziej inteligentne gatunki i ptaków i ssaków (poza ludźmi), mocno się o to spierają. Dotychczasowe badania sugerowały, że struktura mózgu ptaków jest porównywalna do tej u ssaków, jednak ustalono coś, co znacząco zmienia nasze pojmowanie ewolucji układów nerwowych tych gromad.

