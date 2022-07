Intel wspiera szkoły, które przyjęły ukraińskich uczniów

Intel wspomaga szkoły w trudnym czasie

Intel przygotował program wsparcia dla szkół, które przyjęły ukraińskich uczniów wspólnie z firmą Prodata oraz fundacją Szkoła z Klasą. Ogłoszenie tego programu miało miejsce dopiero dzisiaj, ale tak naprawdę pierwszy sprzęt trafił do placówek edukacyjnych kilka tygodni temu, a kolejne dostawy będą realizowane aż do końca roku. Do tej pory do 110 szkół w Polsce przekazano 835 laptopów, które zostały bądź zostaną zamontowane w świetlicach oraz bibliotekach szkolnych i będą dostępne do użytku dla wszystkich dzieci. Aby jednak ułatwić pracę na nich dzieciom z Ukrainy, zastosowano między innymi podwójne oznaczenia na klawiaturach (z cyrylicą). W sumie w obdarowanych szkołach uczy się 58500 uczniów, a blisko 10% z nich stanowią właśnie dzieci z Ukrainy.

Dodatkowo w ramach programu fundacja Szkoła z Klasą zapewni obdarowanym szkołom zestaw powitalny zawierający strategię integracji i adaptacji oraz pracy w klasie wielokulturowej, szkolenia dla nauczycieli oraz dyrektorów placówek oraz 120 dotacji po 10 000 zł na zmianę aranżacji przestrzeni edukacyjnych. Fundacja chce też wykorzystać program do przeprowadzenia własnych badań na temat kryzysu uchodźczego oraz tym jak edukacja może zaspokoić potrzeby dzieci i młodzieży.

W ramach programu Intel zasponsoruje również ponad 600 bezpłatnych lekcji języka polskiego dla ukraińskich uczniów, które będą realizowane do końca tego roku. Tak naprawdę nie wiadomo ile potrwa sam program, bo nawet jeśli wojna się zakończy, to wiele dzieciaków nie ma za bardzo gdzie wrócić do szkoły na Ukrainie. Nadzwyczajna sytuacja, na którą Polska jako kraj wybitnie zareagowała na początku roku może potrwać nieco dłużej i jest to godne pochwały, że takie firmy jak Intel również chcą dołożyć własną cegiełkę.