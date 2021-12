Niezaszczepieni pracownicy Intela będą siłą wypychani na bezpłatny urlop

Korporacje technologiczne mają dość obostrzeń i pracy w trybie, jakim się ona teraz odbywa. Trochę zdalnie, trochę w biurze, trochę hybrydowo — jak jest, wszyscy wiemy, bo dotyka to wszystkich, niezależnie od branży. Apple robiło co tylko w ich mocy, by wszyscy wrócili do biur - bezskutecznie, bo przez kolejne warianty wszystko się stale odsuwa w czasie. Do walki wkroczyły nowe amerykańskie rozporządzenia, nakładające na pracodawców konieczność egzekwowania od pracowników szczepień albo regularnych testów. Google podjęło decyzję o tym, że będzie zwalniać pracowników, którzy się nie zaszczepią. Intel najwyraźniej boi się podjąć tak drastycznych kroków, ale w gruncie rzeczy... nie wiem czy ich podejście nie jest jeszcze gorsze z perspektywy pracowników.

Intel nie zwolni niezaszczepionych, ale nie będzie ich także w pracy

Pracownicy Intela mają czas do początku stycznia, by się zaszczepić. Jeśli tego nie zrobią... od kwietnia będą zmuszeni przejść na bezpłatny urlop. Oczywiście od każdej reguły są wyjątki — i Intel bierze je pod uwagę. Jeżeli ktoś nie może się zaszczepić ze względów religijnych lub medycznych, nie będzie wypchnięty na bezpłatny urlop.

W Stanach Zjednoczonych toczy się właśnie bój o szczepienia po tym, jak wszystkie firmy zatrudniające stu (lub więcej) pracowników muszą upewnić się że każdy pracownik jest zaszczepiony, albo regularnie testować — i znając życie, testy spoczywają na ich głowie. Mają czas do 18 stycznia by wszystko dopiąć na ostatni guzik, zaś rozporządzenie prezydenta jest obecnie badane przez prawników.

Sytuację może dodatkowo skomplikować fakt zaakceptowania lekarstwa na COVID-19. Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) wydała już zgodę na korzystanie z pierwszego leku, który został wyprodukowany przez firmę Pfizer, który ma działać we wczesnym stadium choroby — i skorzystać z niego mogą wszyscy powyżej 12 roku życia.

