Intel się tłumaczy. Nowe procesory nie są takie złe jak pokazują testy

Okazuje się, że recenzje nowych produktów mogą mieć duży wpływ na to jak ogromne korporacje podchodzą do swoich produktów. Podczas premiery procesorów Intel Core Ultra 200S (Arrow Lake-S) w październiku 2024 roku, zauważono znaczące różnice w wynikach testów wydajnościowych w porównaniu z wewnętrznymi testami Intela. Wyniki były niespójne, a recenzje zawierały rozbieżne opinie, szczególnie w kontekście wydajności w grach, która była czasami wręcz dramatycznie niska. Ta sytuacja wywołała niepokój zarówno wśród użytkowników, jak i recenzentów, co skłoniło Intela do rozpoczęcia intensywnych działań mających na celu zidentyfikowanie i rozwiązanie problemów.

Intel tłumaczy problemy

Począwszy od 26 października, zespół Intela rozpoczął własne śledztwo, aby zrozumieć i naprawić zgłaszane problemy. Do 8 listopada udało się zidentyfikować wstępne przyczyny problemów, co pozwoliło na opracowanie planu działania w ciągu kolejnych tygodni. Intel przeprowadził dogłębną analizę i zidentyfikował pięć kluczowych kwestii, które mogły wpływać na wydajność lub funkcjonalność procesorów Core Ultra 200S. Większość z nich została już rozwiązania, za pośrednictwem aktualizacji dla systemu Windows 11, poprawek ustawień BIOS oraz aktualizacji dla narzędzia Anti-Cheat od Epic Games. Pozostało jeszcze przygotowanie nowego mikrokodu dla procesora, który będzie gotowy na początku przyszłego roku.

Dokładny opis podjętych działań znajdziecie poniżej. Szacunkowo ich wpływ na wydajność mógł być całkiem spory, bo sama kwestia błędnych planów PPM mogła przynieść szacunkowy spadek wydajności od 6 do nawet 30%. Kolejne punkty procentowe dokładał brak wsparcia dla APO oraz nieprawidłowe ustawienia BIOSu. Znaleziono też przyczynę niestabilności w niektórych grach.

Brak pakietu Performance & Power Management (PPM): Przyczyna : Intel błędnie zaplanował dostępność pakietu PPM dla użytkowników detalicznych zamiast dla recenzentów.

: Intel błędnie zaplanował dostępność pakietu PPM dla użytkowników detalicznych zamiast dla recenzentów. Objawy : Nietypowe zachowania harmonogramowania procesora, wysokie zróżnicowanie wyników testów, spadek wydajności jednowątkowej, sporadyczne skoki opóźnień pamięci DRAM.

: Nietypowe zachowania harmonogramowania procesora, wysokie zróżnicowanie wyników testów, spadek wydajności jednowątkowej, sporadyczne skoki opóźnień pamięci DRAM. Koszt wydajności : Około 6-30%.

: Około 6-30%. Status: Rozwiązane w Windows 11 build 26100.2161 (KB5044384). Optymalizator wydajności aplikacji Intel (APO) nie mógł się uruchomić: Przyczyna : Brak pakietu PPM uniemożliwiał działanie APO.

: Brak pakietu PPM uniemożliwiał działanie APO. Objawy : Brak wzrostu wydajności w grach obsługujących APO.

: Brak wzrostu wydajności w grach obsługujących APO. Koszt wydajności : Około 2-14%.

: Około 2-14%. Status: Rozwiązane w Windows 11 build 26100.2161 (KB5044384). BSOD przy uruchamianiu gier z Easy Anti-Cheat: Przyczyna : Znany problem między Windows 11 24H2 a starszą wersją sterownika Easy Anti-Cheat.

: Znany problem między Windows 11 24H2 a starszą wersją sterownika Easy Anti-Cheat. Objawy : Zatrzymanie systemu i niebieski ekran przy próbie uruchomienia gry korzystającej z Easy Anti-Cheat.

: Zatrzymanie systemu i niebieski ekran przy próbie uruchomienia gry korzystającej z Easy Anti-Cheat. Koszt wydajności : Brak, dotyczyło funkcjonalności.

: Brak, dotyczyło funkcjonalności. Status: Rozwiązane przez Epic Games poprzez aktualizację sterownika Easy Anti-Cheat. Nieprawidłowa konfiguracja ustawień wydajności w BIOS recenzentów: Przyczyna : Nieprzeprowadzenie wystarczającej walidacji ustawień VIP przez Intel.

: Nieprzeprowadzenie wystarczającej walidacji ustawień VIP przez Intel. Objawy : Wysokie opóźnienia pamięci, niestabilna częstotliwość pierścienia kafla obliczeniowego, brak wzrostu wydajności w grach korzystających z PCIe® Resizable BAR i Intel APO.

: Wysokie opóźnienia pamięci, niestabilna częstotliwość pierścienia kafla obliczeniowego, brak wzrostu wydajności w grach korzystających z PCIe® Resizable BAR i Intel APO. Koszt wydajności : Około 2-14%.

: Około 2-14%. Status: Rozwiązane w bieżących wydaniach BIOS dla płyt głównych opartych na Intel Z890. Nowe optymalizacje wydajności BIOS: Intel zidentyfikował nowe optymalizacje wydajności, które wymagają nowego obrazu oprogramowania układowego. Te optymalizacje będą dostępne w mikroprogramie Intel 0x114, planowanym na styczeń 2025.

Ostatecznie wprowadzenie wszystkich poprawek powinno pozwolić na znaczny wzrost wydajności. Niedługo w sieci zapewne pojawią się niezależny testy, które pozwolą sprawdzić na ile zapowiedzi Intela są zgodne z rzeczywistością. Firma planuje opublikować pełne podsumowanie wydajności nowych procesorów, obejmujące wszystkie powyższe rozwiązania na targach CES 2025.