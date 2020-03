Intel Rocket Lake w 14 nm, zamiast w 10 nm

Na premierę układów Comet Lake nadal czekamy, wedle zapowiedzi zmian będzie sporo, jak chociażby nawet 10 rdzeni w najmocniejszym modelu czy nowa podstawka procesora (LGA 1200). Sama architektura rdzenia będzie jednak nadal bardzo zbliżona do obecnej, więc nie oczekujemy dużego skoku IPC (instrukcji na zegar). Będą to też nadal procesory produkowane w litografii 14 nm, więc trudno też o jakieś duże postępy w kwestii taktowania. Comet Lake to bardziej oferta na przeczekanie, związana ze słabą dostępnością litografii 10 nm.

Dużo ciekawiej zapowiada się Rocket Lake, czyli kolejna generacja architektury Intela, która może zadebiutować już pod koniec bieżącego roku. Wiele wskazuje na to, że będzie to platforma stworzona pod litografię 10 nm, ale przeniesiona do litografii 14 nm. Oznaczałoby to, że w tym roku, a być może i nigdy, nie zobaczymy procesorów dla komputerów stacjonarnych w litografii 10 nm. Nie musi to być wcale zła wiadomość, bo 14 nm od Intela nadal jak bardzo konkurencyjnym procesem pod względem taktowania procesorów, odstaje tylko w kwestii zużycia energii.

Schemat platformy Intel Rocket Lake

Jak pokazuje schemat opublikowany przez VideoCardz platforma Rocket Lake-S wprowadzi bardzo dużo zmian na lepsze. Po pierwsze procesor będzie korzystał z architektury Willow Cove, znacznie poprawionej względem obecnej, która pamięta jeszcze czasy Skylake’a. Oznacza to duży przyrost IPC, co powinno przełożyć się na wyraźnie wyższą wydajność nawet bez wzrostu taktowania. Integralną częścią tej architektury jest też nowy układ graficzny Xe (Gen12), który powinien zapewnić znacznie wyższą wydajność i wsparcie dla HDMI 2.0b i DP 1.4a.