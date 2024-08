Intel opanował sytuację

Już tydzień temu wspominałem, że Intel planuje między innymi przedłużyć gwarancję do 5 lat na swoje procesory z 13. i 14. generacji rodziny Core przeznaczone dla komputerów stacjonarnych. Wynika to z faktu, że nawet jeśli obecnie większość procesorów nie wykazuje żadnych problemów, to uszkodzenia mogły już powstać i ujawnią się dopiero w późniejszym czasie. Problem z najwydajniejszymi procesorami Intela przeznaczonymi dla komputerów stacjonarnych dotyczył złego zarządzania napięciami. W pewnych przypadkach kontroler podawał zbyt wysokie napięcie, które z czasem prowadziło do fizycznych uszkodzeń krzemowego rdzenia i problemów ze stabilnością. Niestety gdy uszkodzenie już wystąpiło, procesora nie da się naprawić i konieczna jest jego wymiana. W tym między innymi pomoże 5-letnia gwarancja.

Intel chce jednak ograniczyć liczbę układów, które mogą ulec uszkodzeniu, stąd wprowadzona poprawka do mikrokodu, czyli systemu zarządzającego procesorem. Stosowna poprawka została już stworzona, oznaczona jest symbolem 0x129, ale jej implementacja wymaga aktualizacji BIOS. Posiadacze komputerów z procesorami Intel Core i9, i7 oraz niektórych modeli i5 z TDP ustalonym na 65 W należących do 13. i 14. generacji architektury Core, powinni zajrzeć na stronę producenta swojej płyty głównej w poszukiwaniu najnowszego BIOSu. Instalacja nowego oprogramowania oraz zastosowanie bazowych ustawień proponowanych przez Intela ochroni procesory przed uszkodzeniem. Ma też jednak swoje wady.

Źródło: Intel

Poprawka 0x129 obniża wydajność

Intel w swoim oświadczeniu dotyczącym poprawki 0x129 wspomina, że przetestował nowy mikrokod w różnych aplikacjach oraz grach i zanotował niewielki, ale jednak spadek wydajności. Wiele zależy od konkretnego testu oraz gry. Więcej zapewne dowiemy się po tym, jak za testy wezmą się niezależne media. Wygląda jednak na to, że instalując poprawiony BIOS musimy liczyć się z tym, że wydajność procesora będzie niższa niż wcześniej. To cena jaką trzeba zapłacić za jego poprawne działanie w kolejnych latach.

Cała sprawa nie zostanie jeszcze zamknięta przez Intela. Firma zamierza przygotować oprogramowanie, które pozwoli ocenić stan procesora, co może być podstawą do wymiany gwarancyjnej. Gigant twierdzi też, że może być w stanie obejść problemy ze stabilnością układów spowodowaną uszkodzeniami. Nie podano szczegółów odnośnie tego na czym takie obejście miałoby polegać i jak odbije się na wydajności, ale jest to z pewnością ciekawa informacja. To co każdy posiadacz procesora Intel Core 13. i 14. generacji powinien zrobić teraz, to poszukać nowego BIOSu do swojej płyty głównej. Pierwsze aktualizacje udostępniły już takie firmy jak MSI i AsRock, a kolejni powinni dołączyć do tych firm w najbliższych dniach.