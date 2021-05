Intel Core 11. gen z serii H – wydajność

Na testy nowych procesorów będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Pierwsze notebooki z tymi układami powinny trafić do sklepów pod koniec maja, a Intel do tej pory dostarczył do producentów już ponad milion swoich procesorów. Póki co możemy bazować tylko na wykresach jakie dostarczono w prezentacji, a z nich wynika, że nowy topowy układ Intela jest średnio o 20% wydajniejszy niż AMD Ryzen 9 5900HX. Oba procesory testowane były z GeForce RTX 3080 Laptop z TDP na zbliżonym poziomie (155-165W).