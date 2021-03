ASUS ROG Strix Scar 17 G733 – ekran

Matryca o przekątnej 17,3 cala i odświeżaniu 300 Hz to ekran IPS produkowany przez Sharpa o całkiem niezłych parametrach. Maksymalna jasność dochodzi nawet do 380 nitów, ale w dolnych partiach w tym samym czasie potrafi to być niewiele ponad 300 nitów. Nie jest to najlepszy wynik, ale na granicy akceptowalnego. Zmierzony kontrast to 1246:1 co jest dobrym wynikiem, a po kalibracji również na odwzorowanie kolorów nie można specjalnie narzekać (99,6% pokrycia przestrzeni sRGB). Średni błąd to 0,19, podczas gdy akceptowalne są wartości poniżej 1.

ASUS ROG Strix Scar 17 G733 – wydajność

Przejdźmy jednak do najciekawszej części tego testu, czyli wydajności oferowanej przez procesor oraz układ graficzny. AMD Ryzen 9 5900H to jedna z najwydajniejszych propozycji AMD z TDP na poziomie 45 W. Dzięki temu nawet przy obciążeniu wszystkich rdzeni taktowanie przekracza wartość 4 GHz pod obciążeniem. Za to gdy obciążymy tylko jeden z nich to ledwo dobija do 4,4 GHz. CPU-Z nie radzi sobie za bardzo z odczytem, dlatego dodałem wartości podawane przez oprogramowanie Armoury Crate.