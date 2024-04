Giganci mediów społecznościowych w końcu na poważnie wzięli się za ochronę nieletnich przed niepożądanymi treściami dla dorosłych. Instagram już niebawem wprowadzi funkcję, która bluruje treści 18+, zachęcając tym samym dorosłych, by zaprzestali wysyłania nagich fotek w wiadomościach prywatnych.

Meta rusza na wojnę z niechcianymi wiadomościami 18+ w wiadomościach prywatnych

Instagram z artystycznego miejsca do publikowania fotografii stał się uosobieniem najgorszych cech dzisiejszego internetu. Hejt, powierzchowność, nieoznaczane reklamy, promowanie wyidealizowanych wzorców ciał – to ma niewątpliwie destrukcyjny wpływ na dzieci i młodych dorosłych, którzy z Instagramem mają do czynienia już od najmłodszych lat.

Instagram stał się też w ostatnich latach wielką platformą promocyjną dla osób parających się sprzedawaniem nagości w internecie, a to sprawiło, że pełnoletni użytkownicy ze skłonnościami do ekshibicjonizmu stali się bardzo zuchwali. Mówiąc obrazowo – internauci poniżej osiemnastego roku życia stykają się coraz częściej z niechcianymi fotkami, przesłanymi w wiadomościach prywatnych. I to właśnie z tym zgorszeniem Meta chce walczyć nowymi regulacjami na swoich platformach.

Podczas gdy ludzie w przeważającej mierze korzystają z czatów, aby dzielić się tym co kochają ze swoimi przyjaciółmi, rodziną lub ulubionymi twórcami, oszuści wykorzystujący przemoc seksualną mogą również używać prywatnych wiadomości do udostępniania intymnych zdjęć lub proszenia o nie – Meta

Rozwiązaniem tego problemu mają być testowane obecnie funkcje bezpieczeństwa, dzięki którym obrazy przedstawiające nagość w wiadomościach prywatnych zostaną automatycznie wychwycone przez system.

Instagram będzie edukować dorosłych – uważaj, do kogo wysyłasz zdjęcia

Facebook i Instagram przez lata pozostawały bierne na skargi rodziców, oburzonych zdjęciami, które ich pociechy otrzymywały w DM’ach. Meta oczywiście nie jest w stanie powstrzymać zaburzonych użytkowników, wysyłających nagie zdjęcia do nieletnich. Zamiast tego wprowadza system zamazywania treści dla dorosłych, kierowany – co ciekawe – nie tylko do najmłodszych.

Są zdecydowanie lepsze miejsca na wysyłanie pikantnych fotek, niż Instagram. Dlatego też Meta oprócz automatycznego blurowania zdjęć wprowadzi też serię komunikatów i powiadomień, zachęcających do rozważnego podejścia. Instagram poinformuje, że takie zdjęcia mogą po pierwsze być niechciane, a po drugie wyciec, bo nigdy nie wiadomo, czy adresat nie zapisał fotki. Platforma zachęci też do blokowania osób wysyłających nagie fotografie, jeśli nadawca będzie zbyt natarczywy.

Wskazówki te obejmują przypomnienia, że ​​ludzie mogą robić zrzuty ekranu lub przesyłać dalej obrazy bez Twojej wiedzy, oraz że Twój związek z daną osobą może się zmienić w przyszłości więc powinieneś uważnie przeglądać profile, na wypadek, gdyby dana osoba nie była tym, za kogo się podaje – Meta

Oczywiście Meta nie narzuci pełnoletnim użytkownikom włączania filtra, ale będzie zachęcać do jego stosowania.

Powyższe działania nie są pierwszym krokiem Meta do zapewnienia nieletnim większego bezpieczeństwa. Dotychczas gigant wprowadził między innymi brak możliwości bezpośredniego nawiązania kontaktu przez wiadomość prywatną z nastolatkami poniżej 16 roku życia. Ochrona dzieci jest jak najbardziej wskazana i zrozumiała, ale czy nie wydaje się Wam to nieco zabawne, że platforma społecznościowa w 2024 roku musi dorosłym ludziom tłumaczyć, że przesyłanie nagich zdjęć może być gorszące, niebezpieczne i karalne?

