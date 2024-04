Nie jest sekretem, że Instagram bardzo zraził do siebie społeczność fotografów. Czy jego konkurent zrobi z tego użytek?

Instagram z perspektywy fotografów nie cieszy się w ostatnich latach najlepszą opinią. To były jego początki którymi rozkochał tłumy, ale z biegiem czasu trochę zapomniał czym chce w gruncie rzeczy być. Ostatnie lata i duże promowanie twórców robiących "instagramowe tik toki" rozwścieczyły wielu tamtejszych użytkowników, a wielu jednogłośnie twierdzi, że nie bardzo jest dla niego alternatywa.

Ale to ma się zmienić już niebawem, jako że swój serwis do dzielenia się zdjęciami przygotowuje nikt inny, jak... sam TikTok.

TikTok Notes: zdjęcia dostaną dużo więcej uwagi na platformie

Od lat na TikToku bez problemu można dzielić się zdjęciami, ale... no nie ma się co oszukiwać. To nie tamtejsze galerie zdjęć podbijają internet, a krótkie materiały wideo. Problem polega jednak na tym, że dość trudno jest mówić o wygodzie związanej z tworzeniem tamtejszych treści opartych na zdjęciach właśnie.

To wkrótce ma się zmienić za sprawą nowej platformy: TikTok Notes. O platformie pierwszy raz usłyszeliśmy już kilka dni temu, teraz jednak temat powraca już bardziej oficjalnie. Pierwsi użytkownicy otrzymują bowiem powiadomienia w aplikacji, informujące że ich wpisy ze zdjęciami będą teraz wyświetlane w TikTok Notes.

Twoje posty ze zdjęciami będą wyświetlane w TikTok Notes. TikTok Notes, nowa aplikacja do publikowania zdjęć, już wkrótce będzie dostępna! Twoje istniejące i przyszłe publiczne posty ze zdjęciami TikTok będą wyświetlane w TikTok Notes. Jeśli wolisz nie wyświetlać swoich publicznych postów ze zdjęciami TikTok w TikTok Notes, wyłącz to teraz.

Premiera TikTok Notes tuż za pasem. Czy przekona do siebie fotografów?

Na tę chwilę nie ma jeszcze konkretnej daty premiery TikTok Notes. Mówiło się, że ma zadebiutować w kwietniu i patrząc na to, że użytkownicy otrzymują już powiadomienia o zmianach, tak właśnie może być. Na tę chwilę jednak konkretna data jeszcze nie pada.

Innym pytaniem jest, czy faktycznie TikTok Notes zagrozi Instagramowi? Patrząc na nastroje ludzi dzielących się przede wszystkim zdjęciami na Instagramie, z upragnieniem wypatrują oni miejsca które będzie bardziej promować ich twórczość. I kto wie, jeżeli TikTok dowiezie jakościowo, to może przekonać do migracji wielu tych, którzy niechętni byli chińskiej platformie.