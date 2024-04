Pamiętacie jeszcze zamieszanie, jakie wywołało wprowadzenie płatnej subskrypcji Twittera, otwierającej dostęp nie tylko do dodatkowych funkcji, ale też słynnego znaczka, zarezerwowanego dawniej tylko dla najbardziej „znamienitych” użytkowników? Teraz ikonka znów zmienia swoje przeznaczenie – niektórzy nie będą musieli za nią płacić, ale muszą spełnić jeden warunek.

Niebieski znaczek dla wpływowych członków społeczności

Pod koniec marca Elon Musk zapowiedział nową zmianę w zasadach przyznawania benefitów, płynących z płatnej subskrypcji X. Osoby, które posiadają na swoich konta minimum 2500 zweryfikowanych obserwatorów, otrzymają X Premium za darmo – X Premium+ zostanie przyznane użytkownikom, mogącym pochwalić się 5 tysiącami zweryfikowanych obserwatorów. Musk nie podał konkretnego terminu, ale wygląda na to, że zmiany obowiązują od dziś. Niektórzy internauci niespodziewanie weszli w posiadanie słynnego niebieskiego znaczka, pomimo tego, że nie opłacili abonamentu.

Źródło: Depositphotos

Wszystko wskazuje więc na to, że od teraz każdy, kto według Elona Muska osiągnie status „wpływowego członka społeczności” – czyli spełni powyższe warunki – będzie mógł cieszyć się nie tylko z charakterystycznej ikonki, ale też mniejszej liczby reklam i dostępu do centrum twórcy, a co za tym idzie, możliwości monetyzacji treści. Warto zaznaczyć, że Musk nie wyszczególnił konkretnych zasad co do publikowanego contentu. Nie ważne więc, czy będziesz wrzucać na X historyczne ciekawski, czy dzielić się antynaukową dezinformacją – liczy się liczba zweryfikowanych obserwatorów.

Przypomnijmy, że standardowy koszt X Premium i Premium+ kolejno 36 zł i 72 zł miesięcznie. Ci, którzy nie chcą płacić, muszą więc wykazać się umiejętnością przyciągania widowni.

