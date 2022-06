Weryfikacja wieku na Instagramie? Pomysły Mety można tylko wyśmiać

Weryfikacja wieku w internecie to rzecz podstawowa, która jest w stanie uchronić mnóstwo młodych osób przed naprawdę różnymi wydarzeniami. Meta wreszcie wzięła sobie to do serca, chociaż jej pomysły... cóż.

Dotychczasowa “weryfikacja wieku” na Instagramie to nieśmieszny żart

Do tej pory Instagram miał spory problem z weryfikacją wieku, gdyż... takowa zwyczajnie nie istniała. Chociaż Meta twierdzi, że ich social media są przeznaczone dla osób które mają 13 lub więcej lat, to nie jest żadną tajemnicą, że cała masa dzieci poniżej wybranego pułapu rejestruje się na Instagramie. W obecnej chwili jedyną rzeczą, którą musi zrobić użytkownik przy zakładaniu konta, jest podanie daty urodzenia, która w żaden sposób nie jest weryfikowana - system banalny do obejścia nawet dla najmłodszych.

Żeby było zabawniej, wymóg podania daty urodzenia to i tak funkcja dodana po czasie. Użytkownicy platformy najstarsi stażem doskonale pamiętają, że dawniej nie trzeba było się kłopotać nawet do tak małego stopnia.

Badania pokazują, że weryfikowanie wieku użytkowników zwyczajnie musi się pojawić w social mediach

Badanie Thorn i Benenson Strategy Group udowodniło, że 40% dzieci poniżej 13 roku życia korzysta z mediów społecznościowych, pomimo rzekomego wymaganego minimum przez platformy. Wielu rodziców i prawodawców apelowało do firm o zmianę takiego stanu rzeczy, jednak na ten moment na niewiele się to zdało.

Co jednak bardziej niepokojące, badania przeprowadzone wśród dwóch tysięcy amerykańskich dzieci korzystających z Instagrama, TikToka, Facebooka i Snapchata wykazały, że 1/3 nieletnich doświadczyła „interakcji seksualnej online”, która przejawiała się w sposób proszenia o nagie zdjęcia lub ich otrzymywanie. Najgorszymi platformami pod względem wiadomości o charakterze seksualnym był Snapchat i właśnie Instagram. To jest wystarczający dowód na to, że zwyczajnie czas działać.

Meta wzięła sobie to do serca, ale czy zdecydowalibyście się wysłać tej firmie zdjęcie swojego dokumentu?

Meta wzięła sobie liczne apele i wyniki tych i podobnych badań do serca. Firma testuje w tej chwili trzy różne sposoby na weryfikowanie wieku użytkowników. Instagram podzielił się dzisiaj informacją, że podjął współpracę z firmą Yoti, która specjalizuje się w weryfikacji wieku online - ma to od razu gwarantować wysoką skuteczność i zapewnić większe bezpieczeństwo użytkownikom.

Źródło: Depositphotos

Pierwszą (i jedyną sensowną) opcją jest wysłanie zdjęcia dokumentu tożsamości, na przykład dowodu osobistego czy prawa jazdy. Jeśli zakładaliście konto w Revolut czy wchodziliście na jakąś giełdę, to z pewnością mieliście już do czynienia z podobną procedurą - nie jest więc to szczególna nowość… z jedną, podstawową różnicą. Meta to firma, która słynie z tego, że nie dba o prywatność swoich użytkowników - z tego względu przesłanie zdjęcia swojego dokumentu tożsamości, który posiada zdecydowanie więcej danych niż data urodzenia, może budzić całe mnóstwo wątpliwości - i ciężko się dziwić.

Weryfikacja wieku poprzez nagranie z naszą twarzą. Co może pójść nie tak?

Drugą możliwością jest zrobienie “selfie wideo”, czyli nagranie filmiku z naszą twarzą z różnych perspektyw. W momencie, w którym wybierzemy taką opcję, aplikacja wypisze na ekranie wszystkie wskazówki dotyczące zrobienia poprawnego wideo selfie. Tutaj właśnie kluczową rolę odgrywa ta współpraca z Yoti - nasze nagranie trafia do tej firmy, która szacuje nasz wiek na podstawie rysów twarzy i pokazuje, na ile lat wyglądamy. Meta zapewnia, że od razu po tym usuwa nagranie, które zresztą ma służyć wyłącznie do weryfikacji wieku, a nie tożsamości.

Yoti twierdzi, że dokładność identyfikacji dzieci w wieku od 6 do 11 lat wynosi 98,91%. Warto jednak zauważyć, że nie ma danych dotyczących dzieci w wieku 12 lat, co tworzy już pewną niespójność. Im większy research zrobimy, tym gorzej - w przypadku osób w wieku od 13 do 17 lat, Yoti weryfikuje użytkowników wyłącznie w kategorii “osób poniżej 23 roku życia”, co jest zwyczajnie bzdurne.

Opcja numer trzy? Poproś znajomych, żeby zweryfikowali Twój wiek

Ostatnia opcja pozwala poprosić wzajemnych obserwujących o potwierdzenie swojego wieku. Osoba ręcząca za nasz wiek musi mieć jednak co najmniej 18 lat, nie może w tym czasie poręczać za nikogo innego i będzie musiała spełnić inne wymogi, które na ten moment nie są znane. Można wybrać trzy osoby, które następnie otrzymają prośbę o potwierdzenie naszego wieku i będą musiały odpowiedzieć w ciągu trzech dni.

Droga Meto, czy stroisz sobie z nas żarty?

Jest jednak jeden znaczący problem. Weryfikacja wieku będzie wymagana tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ktoś będzie chciał zmienić swoją datę urodzenia na taką, która wskazuje, że jest pełnoletni. Tyczy się to oczywiście nastolatków, których wcześniejsze dane sugerowały, że mają mniej niż 18 lat.

To znaczy, że użytkownicy, którzy już mają konto na Instagramie, nie będą musieli zweryfikować swojego wieku. Co więcej, osoby dopiero zakładające swoje konto również nie będą musieli tego robić - a przecież to właśnie o nich głównie się rozchodziło. Świetnie, że Instagram prowadzi testy takiej funkcji. Doskonale, że w teorii zdaje sobie sprawę ze wszystkich rzeczy, jakie ich platforma może sprowadzić na dzieci poniżej 13. roku życia. Przykre jednak jest to, że po raz kolejny działania Mety w żadnym, nawet najmniejszym stopniu, nie rozwiązują tego problemu.

Źródła: Badanie Thorn i Benenson Strategy Group, Instagram

Stock Image from Depositphotos