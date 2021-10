Instagram nie chce być już serwisem od obrazków. Teraz chce zatrząść wideo

Pamiętacie czasy w których Instagram to było parę kolorystycznych filtrów na krzyż, które nakładało się na kwadratowe zdjęcia? Taaaaak, ja też już jak przez mgłę. Wydaje się, że czasy te minęły wieki temu, a wbrew pozorom to wcale nie było aż tak dawno. Ale tak - najpierw były zdjęcia pionowe i poziome. Były też dodatkowe narzędzia do ich upiększania. Później doczekaliśmy się rewolucji w postaci Relacji — a rosnąca popularność krótkich formatów wideo pchnęła twórców w kierunku bardziej zaawansowanych form w temacie. Prawdopodobnie popularność TikToka ma w tu sporo swoich zasług, a Instagram TV (IGTV) stał się dla wielu influencerów koniecznością w chwili, gdy gruchnęła wiadomość że pozwoli to na lepsze zasięgi. A skoro już się trochę rozbujał, to czas pchnąć projekt dalej. I tak oto wkrótce mamy doczekać się zupełnie nowego formatu: Instagram Video.

Instagram Video - nowy format zmierza do portalu społecznościowego. Czego się po nim spodziewać?

Póki co Instagram Video jest nowością, którą firma testuje w kilku regionach. Ale tam, gdzie projekt ruszył - wszystkie materiały z IGTV oraz filmiki zamieszczone bezpośrednio na profilu użytkownika trafią do nowej zakładki - Instagram Video. Teraz w jednej sekcji mają być wszystkie takie treści. A biorąc pod uwagę stale rosnącą w siłę konkurencję w postaci chociażby TikToka, wcale nie dziwię się, że twórcy społecznościówki stawiającej na wizualną prezentację produktu zaczynają działać i chcą zacząć rywalizować z dużo młodszą, ale doskonale radzącą sobie na rynku, konkurencją.

Poza zakładką Video, twórcy przygotowują także zupełnie nową aplikację: Instagram TV. Ta ma być poświęcona jedynie filmom - i to wszelakim. Tym z relacji, tym zapisanych na profilach, a także tych będących prowadzoną na żywo relacją. Myślę, że to już najwyższy czas aby pomyśleć o jakiejś alternatywie nie tylko dla smartfonów i przeglądarek internetowych, ale także telewizorów. Jasne - poziome ekrany nie są specjalnie efektywne przy pionowych wideo tworzonych z myślą o wygodnym trzymaniu telefonu. Mimo wszystko - zwłaszcza w przypadku streamów, które potrafią trwać nawet kilkadziesiąt minut i wiele osób ogląda je "w tle" - to może być znacznie wygodniejsza opcja, niż wszystkie dotychczas dostępne.

Nowa ścieżka, która ma pozwolić dogonić konkurentów

Instagram walczy jak może, by dogonić konkurencję, która puchnie w oczach. Czy dodatkowa aplikacja i inna segregacja materiałów wideo w dotychczasowym oprogramowaniu wystarczy? Zobaczymy. Jako wieloletni użytkownik platformy mówię jednak wprost, że filmików tam nie oglądam, a większa ich ilość raczej będzie mnie zniechęcać do zaglądania na platformę. Zakładam jednak że dziesiątki tęgich głów z Doliny Krzemowej wiedzą co robią i lwia część użytkowników będzie jednak zachwycona...