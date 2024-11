Pomimo tego, że Bluesky jest w porównaniu do platformy Mety zaledwie pyłkiem, coś musi w nich być. Na pewno Mark Zuckerberg musi dostrzegać potencjał gdzieś w jej przyszłości i na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni, w odpowiedzi Threads rozwija się szybciej niż kiedykolwiek. Właśnie zapowiedziano kolejną funkcję.

Bezwstydnie, ale skutecznie kopiują od mniejszych

Co ciekawe, znów będzie to funkcja znana już użytkownikom platformy z motylkiem. Po poprzednim podpatrzeniu tworzenia zakładek tematycznych, teraz wzrok padł na kreowanie pakietów startowych z kontami wartymi uwagi, według autora takiej paczki. Poinformował o tym bezpośrednio na Threads twórca hasztagów Chris Messina.

Jeżeli macie zainstalowaną na swoim telefonie aplikację Threads zaktualizowaną do najświeższej wersji, również możecie przetestować tę funkcję poprzez otwarcie w Safari linii:

barcelona://recommended_follow_lists

Wówczas telefon powinien was zapytać, czy chcecie zezwolić na otwarcie aplikacji i jeżeli taka zgoda zostanie wyrażona, otworzy się okienko widoczne powyżej.

Czym właściwie jest ta funkcja tworzenia pakietów startowych?

Jest to narzędzie idealne w swojej prostocie, jeżeli zaczynacie dopiero przygodę z jakąś platformą lub tworzycie świeże konto, które miałoby być oddane na przykład jednej tematyce (dla porządku). Są to bowiem listy wypełnione kontami wybranymi ręcznie przez użytkownika tworzącego pakiet startowy. Ten następnie może zostać przez was otwarty i voila! macie natychmiast komplet osób do obserwowania i to wszystko za stuknięciem jednej linii "obserwuj wszystkich".

Na przykład interesuje was tylko co nowego w świecie piłki nożnej. W każdym razie to wy wybieracie konta, które pod tę kategorię są najciekawsze i go publikujecie. Ktoś, kto ufa waszemu gustowi, może teraz również obserwować te konta. W Bluesky ta funkcja jest szalenie popularna i ma nawet w waszych profilach osobną zakładkę "pakiety startowe", aby odwiedzający wasz profil mogli przejrzeć jakie zestawy utworzyliście.

Co na to konkurencyjna platforma? Krótko: jeżeli ta plikacja (Threads) będzie po prostu dalej kopiować nasze funkcje, może niech też założy u nas konto? Skomentował profil Bluesky.