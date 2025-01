Donald Trump "uratował" TikToka. To ostatnia szansa

O tym, że TikTok znika z USA, informowaliśmy w minioną niedzielę. To efekt decyzji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, który podtrzymał dotychczasowe decyzje o wyłączeniu dostępu dla Amerykanów. Z dniem 19 stycznia 2025 r. firma ByteDance musiała zakończyć swoją działalność w USA, chyba że spełni odpowiednie warunki w postaci sprzedania firmy amerykańskiemu podmiotowi, co ma zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych użytkowników. Termin ten jednak nadszedł i Amerykanie stracili dostęp do szeregu aplikacji oraz gry MARVEL SNAP. Jak się jednak okazuje, nie na długo. TikTok na swoich profilach w mediach społecznościowych ogłosił sukces: WRACAMY!. Przedstawiciele platformy podziękowali Donaldowi Trumpowi, który zapowiedział interwencję. Do niej doszło wczoraj, tuż po objęciu przez niego urzędy Prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Donald Trump wydał decyzję. TikTok zostaje (ale nie na długo)

Termin ten koliduje również z moją zdolnością do negocjowania rozwiązania w celu uniknięcia nagłego zamknięcia platformy TikTok przy jednoczesnym uwzględnieniu obaw związanych z bezpieczeństwem narodowym. W związku z tym instruuję Prokuratora Generalnego, aby nie podejmował żadnych działań w celu egzekwowania ustawy przez okres 75 dni od dnia dzisiejszego, aby umożliwić mojej administracji określenie odpowiedniego kierunku w uporządkowany sposób, który chroni bezpieczeństwo narodowe, unikając jednocześnie nagłego zamknięcia platformy komunikacyjnej używanej przez miliony Amerykanów.

– zwraca uwagę Prezydent Donald Trump, informując o podpisaniu rozporządzenia wykonawczego, które weszło już w życie. Warto jednak dodać, że mamy do czynienia jedynie z odroczeniem wprowadzenia przepisów zakazujących firmie ByteDance działalności w Stanach Zjednoczonych. Twórcy TikToka mówią o zwycięstwie, a tak naprawdę dłuższy termin na znalezienie odpowiedniego partnera. Pytanie, czy tym razem się uda. Do gry znów może wejść Elon Musk. Kilkanaście dni temu mówiło się, że jeden z najbogatszych ludzi na świecie jest chętny do przejęcia interesów chińskiej firmy w USA. Jednak na spekulacjach tylko się skończyło. Nie da się jednak ukryć, że ByteDance musi znaleźć jakieś rozwiązanie – ma czas do 5 kwietnia. Tego dnia będziemy mieć powtórkę minionego weekendu.

Co ciekawe, aplikacja od ByteDance wciąż nie wróciły do amerykańskiego App Store, mimo że są ponownie dostępne w Google Play. Użytkownicy nie mogą pobrać tych oto pozycji: