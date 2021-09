Inspiration4 pobije kilka rekordów

Na temat misji Inspiration4 pisałem już kilka miesięcy temu. Wtedy jeszcze nie było wiadomo kto właściwie poleci w kosmos, poza sponsorem całego projektu - Jaredem Isaacmanem. Isaacman to oczywiście miliarder, który dorobił się na aplikacji Shift4 Payments i jest wielkim fanem lotnictwa i kosmosu. Posiada licencję pilota myśliwców i od zawsze marzył aby polecieć w kosmos. Teraz będzie mógł to zrobić, ale żeby nadać temu wydarzeniu większego znaczenia, wybrał trzy nieprzypadkowe osoby, które do niego dołączą (w zasadzie to dwie).

Pierwsza z nich to Hayley Arceneaux, 29-letnia asystentka w szpitalu St. Jude Children's Research Hospital, która w młodości pokonała raka kości (ma wycięty kawałek kolana i wstawioną tytanową płytkę) i ma symbolizować w tym locie nadzieje. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie najmłodszym człowiekiem w historii, który poleciał na orbitę. Sian Proctor to naukowiec i pilot z zamiłowania, a Chris Sembroski to inżynier wywodzący się branży lotniczej. On wygrał swój bilet w loterii (a w zasadzie dostał go od kolegi, który wygrał ale nie mógł polecieć). Loteria miała na celu zebranie środków na pracę badawczą szpitala, w którym pracuje Hayley. Dzięki temu nie mówimy teraz tylko o tym, że kolejny miliarder spełnia swoje marzenia, ale także o pomocy w walce z rakiem.

Niezależnie od tego Inspiration4 będzie ciekawą misją też z innych powodów. Statek Crew Dragon (ten sam, który poleciał w misji Crew-1 organizowanej przez NASA) nie zadokuje do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale poleci na znacznie wyższą orbitę gdzie spędzi 3 dni osiągając szczytową wysokość 575 km. To znacznie wyżej niż orbita ISS (408 km). De facto ostatni raz ludzie na takiej wysokości byli podczas wynoszenia teleskopu Hubble'a przy pomocy wahadłowca, a wcześniej w czasie lotu na Księżyc. Członkowie załogi będą mieć zatem znacznie lepszy widok na Ziemię i przez 3 dni doświadczą mikrograwitacji.

Co więcej w ich kapsule zamiast włazu dokowania do ISS będzie ogromna kopuła ułatwiająca obserwowanie Ziemi z kosmosu. Najlepszy w tym wszystkim jest jednak fakt, że to wszystko będziemy mogli zobaczyć w dokumencie Netfliksa. Wygląda na to, że Tom Cruise, nie będzie pierwszym, który nakręci film w przestrzeni kosmicznej ;-). Pierwsze cztery, już opublikowane odcinki przedstawiają przygotowania załogi do tego lotu, które trwały kilka miesięcy. Są też doskonałą reklamą dla SpaceX i trudno nie odnieść wrażenia, że spółka Elona Muska chce pokazać Blue Origin i Virgin Galactic gdzie ich miejsce.

Oglądaj transmisję z lotu Inspiration4 na żywo

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to Inspiration4 wystartuje dzisiejszej nocy, o 2:02 czasu polskiego, czyli za nieco ponad 3 godziny. Jeśli nie wybieracie się spać, to możecie śledzić przebieg misji poniżej. Zapowiadają się świetne widoki, gdyż start zaplanowany jest kilka minut po zachodzie słońca. Jeśli jednak wolicie się wyspać, to pod tym samym linkiem będziecie mogli obejrzeć powtórkę. W ciągu najbliższych trzech dni będzie można też liczyć na sporo materiałów z samej kapsuły i unikalne zdjęcia Ziemii z orbity. Ja nie mogę się doczekać.