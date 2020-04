Inside Xbox: podsumowanie. Trochę o grach, trochę o usługach. Ta konferencja pokazała wszechstronność Microsoftu

Microsoft jest pewny swojego nowego sprzętu — dlatego pierwszym wielkim technicznym odsłonięciem kart była… analiza wykonana przez szanowaną ekipę z Digital Foundry. Dlatego tutaj już bez większego zaskoczenia, a zamiast tego: była krótka dyskusja między Majorem Nelsonem, a Jasonem Ronaldem (Director of Product Management) by porozmawiać o grafice, Raytracingu, DirectX i szybkim powrocie do gry. Na szczęście nie było miejsca na nudy — a z pozytywnych wiadomości dowiedzieliśmy się, że bez problemu podłączymy zewnętrzne dyski z Xboxa One do Xbox Series X, aby bez najmniejszych problemów ogrywać klasyki z konsoli obecnej (wciąż) generacji. Bardzo fajne to wieści, które pokazują jak poważnie MS podszedł do tematu kompatybilności wstecznej.

Xbox Game Pass i Xbox Game Pass Ultimate: nowe gry w usługach (i pożegnanie kilku starych)

Inside Xbox okazał się też fantastyczną okazją, by zapowiedzieć nowe gry abonamentowe! Na imprezie wspomniano o:

Xbox Game Pass dla Xbox One:

NieR: Automata Become as Gods Edition – już dostępne

Totally Reliable Delivery Service (ID@Xbox) – już dostępne

Alvastia Chronicles (ID@Xbox) – od 9. kwietnia

Journey to the Savage Planet – od 9. kwietnia

Xbox Game Pass Ultimate:

Overcooked! 2 (ID@Xbox) – już dostępne

Football Manager 2020 – wkrótce trafi do usługi

Alvastia Chronicles (ID@Xbox) – wkrótce trafi do usługi

Mistover (ID@Xbox) – wkrótce trafi do usługi

Stranger Things 3: The Game (ID@Xbox) – wkrótce trafi do usługi.

Nie zabrakło także listy gier które 15. kwietnia znikną z Xbox Game Pass:

The Book of Unwritten Tales 2 (konsole)

Fez (PC)

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition (konsole)

Into the Breach (PC)

MX vs ATV Reflex (konsole)

Prey (konsole oraz PC)

Samurai Showdown II (konsole)

Valkyria Chronicles (PC).

Co jeszcze omówiono w ramach Inside Xbox?

Ponadto w najnowszym odcinku Inside Xbox poświęcono chwilę nowościom zmierzającym do Gear Tactics oraz Sea of Thieves, potwierdzono datę Forza Street Races na urządzenia z iOS i Androidem (premiera już 5. maja, a wcześniejsza rejestracja ruszyła w Google Play oraz Samsung Galaxy Store). Dowiedzieliśmy się też, że Project xCloud w obecnej formie doczeka się więcej gier od Electronic Arts — m.in. The Sims 4, Unravel Two oraz Dragon Age: Inquisition.

Jak widać — trochę tego było, sporo drobnicy — ale składającej się na bardzo fajny obraz całości. Microsoft, jak widać, patrzy na szerszy obraz — co mnie cieszy. No a tymczasem Sony pokazuje pad DualSense dla PlayStation 5. Też fajnie.