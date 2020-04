DualSense ma całkowicie nowy kształt, ale to tylko początek zmian. Podstawowe przyciski i gałki pozostały na swoich miejscach, więc tu większego zaskoczenia dla graczy nie będzie. Zmieni się pewnie uchwyt, ale biorąc pod uwagę, że Sony wybierało z kilkuset projektów i testowało kilkanaście prototypów, to pod tym względem nie powinno być źle. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, DualSense będzie miał haptyczną informację zwrotną, czyli będzie reagował na to co dzieje się na ekranie na swojej powierzchni, a nie wibracjami. Druga istotna zmiana to adaptacyjne przyciski spustu, które dostosują swój opór do wydarzeń w danej grze (np. podczas naciągania łuku będą stawiały większy opór). Wreszcie w kontroler wbudowany został też mikrofon, który pozwoli porozmawiać z innymi graczami, a sama konstrukcja, jak pewnie widzicie na zdjęciach, będzie dwukolorowa, to też nowość w obozie Sony.