Świąteczne zakupy na ostatnią chwilę? InPost wyznaczył termin

Wielkanoc 2025 już tuż tuż. InPost właśnie podał terminy, do kiedy można wysyłać paczki, by te znalazły się w urządzeniach Paczkomat na czas. W niektórych przypadkach termin jest naprawdę imponujący - do wskazanego automatu paczka może trafić nawet wtedy, gdy zostanie nadana w godzinach popołudniowych.

Wielkanoc 2025 w InPost: do kiedy można robić zakupy, by paczka doszła przed świętami?

Jeśli właśnie zadajecie sobie pytanie, do kiedy możecie robić zakupy, by te zdążyły dojść przed świętami, spieszymy z odpowiedzią. Dniem granicznym jest piątek 18 kwietnia. A co z godziną? W zależności od lokalizacji danego punktu odbioru, na czas zostaną dostarczone paczki nadane do godziny 13:00, a w niektórych przypadkach nawet do godziny 16:00.

Podział na strefy w firmie InPost prezentuje się następująco:

Strefa A: do godziny 16:00;

Strefa B: do godziny 15:00;

Strefa C: do godziny 14:00;

Strefa D: do godziny 13:00.

Naturalnie najłatwiej zapamiętać tę ostatnią godzinę. Jeśli natomiast nie wiecie, w której strefie znajduje się Paczkomat, w którym przesyłka będzie nadana, możecie sprawdzić to na stronie internetowej InPost.

Firma InPost deklaruje, że przesyłki, które trafią w jej ręce zgodnie z podanym wyżej harmonogramem, zostaną umieszczone w urządzeniach Paczkomat w sobotę 19 kwietnia.





Dostawa przesyłek w okresie przedświątecznym: o czym jeszcze warto pamiętać?

To, że firma InPost deklaruje dotrzymanie powyższego terminu nie oznacza z automatu, że przesyłkę uda się dostarczyć na czas. Wszystko zależy od sklepu, w którym złożyliśmy zamówienie. Jeśli ten zmieści się w godzinach granicznych podanych przez InPost, przesyłka trafi do nas w sobotę. Jeśli nie, cóż, będzie trzeba poczekać do wtorku. Przed złożeniem zamówienia na ostatnią chwilę warto upewnić się na stronie internetowej sklepu, czy ten również deklaruje wysyłkę zamówienia we wskazanym terminie.

Ponadto InPost przypomina, żeby mimo wszystko nie odwlekać świątecznych zakupów do końca. Zostało jeszcze sporo czasu, dlatego warto zaplanować je z odpowiednim wyprzedzeniem.