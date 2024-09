Klimatyzacja zżera za dużo prądu? Polacy znaleźli rozwiązanie

Świat, jaki znamy, stanął w obliczu wielkiego, wielopoziomowego kryzysu. Z jednej strony temperatury wzrastają, z drugiej ceny energii niemal na całym świecie szybują w górę. Sprawia to, że chłodzenie pomieszczeń w postaci klimatyzatorami staje się z jednej strony coraz bardziej potrzebne, a z drugiej coraz mniej opłacalne. Rozwiązanie tego problemu może być kluczowe dla mieszkańców niektórych terenów.

Dane szacunkowe wskazują, że w ciągu następnych 25 lat wzrośnie popyt na klimatyzację nawet o 400%. Rozwiązaniem może być technologia zaprezentowana przez zwycięzcę krajowego etapu konkursu Jamesa Dysona.

Prosty sposób na tańszą klimatyzację

Kuuler to projekt tegorocznych zwycięzców krajowego etapu Konkursu Nagroda Jamesa Dysona. Wynalazek ma przyczynić się do obniżenia kosztów chłodzenia w obliczu szybko postępujących zmian klimatycznych, jednego z największych wyzwań nadchodzących czasów.

Technologia Kuuler opiera się na odbiciu promieniowania światła słonecznego zarówno w spektrum widzialnym, jak i podczerwieni z zakresu ok. 7-10 um. Skuteczność wynalazku bazuje na zastosowaniu specjalnej farby pokrywającej panele, stworzonej z wykorzystaniem molekuł BaSO4 w odpowiednim rozmiarze. Dzięki temu podczerwień „przechodzi” przez powietrze nie ogrzewając go, co powoduje zwiększone rozpraszanie ciepła. To z kolei sprawia, że powierzchnia farby pozostaje chłodniejsza od temperatury otoczenia. Pokryte nią panele mogą zostać podpięte do większości systemów klimatyzacyjnych istniejących na rynku.

Podstawowym celem wszystkich tworzonych na Ziemi technologii powinno być w mojej ocenie rozwiązywanie konkretnych potrzeb człowieka lub dobrostanu planety. To potrzeba powinna kreować innowacje, a nie innowacja potrzebę. Bez wątpienia kryterium to spełnia zwycięski projekt Kuuler, który stosuje nowatorską technologię chłodzenia radiacyjnego. Celem projektu jest obniżenie kosztów chłodzenia poprzez innowacyjny system do zastosowań przemysłowych, jak i odbiorców indywidualnych. Coraz więcej miejsc na Ziemi dotyka dzisiaj problem wzrostu temperatur, przedłużających się susz oraz redukcji opadów atmosferycznych co ma wpływ na komfort życia milionów ludzi na Ziemi. Jednocześnie ogromna ilość tych terenów pozbawiona jest infrastruktury pozwalającej na tworzenie rozbudowanych systemów chłodniczych osiągających cały czas bardzo wysokie koszty instalacji. Stworzenie taniej technologii wykorzystującej odbijanie światła widzialnego i podczerwonego do obniżania temperatury otoczenia może stanowić ważny krok w rozwiązaniu tego problemu.

- skomentował Dr Maciej Kawecki, jeden z jurorów konkursu.

Zwycięzcy konkursu zostali nagrodzeni kwotą 25 tysięcy na rozwój i wsparcie kolejnych kroków w stronę komercjalizacji wynalazku. Projekt powstał z inicjatywy czterech osób Mgr Inż. Piotra Bomby, Mgr Inż. Michała Kukulskiego, Dr Marty Michalskiej-Domańskiej i Mgr Agnieszki Biskup-Żbikowskiej.

