eTutor za darmo za spacer do Paczkomatu. Prezent niespodzianka od InPostu

Nauka języków obcych za spacer do Paczkomatu? Czemu nie!

Darmowa nauka języków obcych za spacer do Paczkomatu brzmi uczciwie. Firma InPost ogłosiła dziś, że wszyscy klienci, którzy odbiorą przez Paczkomat dowolną przesyłkę między 4 a 10 września 2023, otrzymają e-mail z kodem promocyjnym, który zapewni darmowy, 2-miesięczny dostęp do 5 kursów językowych w aplikacji eTutor. Mowa o takich językach jak angielski, niemiecki, hiszpański, włoski oraz francuski.

Jak skorzystać z promocji?

Warunki skorzystania z promocji są bardzo proste, lecz firma zaznacza, że w promocji można wziąć udział tylko wtedy, jeśli wyraziliśmy zgodę na przesyłanie przez firmę InPost wiadomości marketingowych. Żeby odebrać darmowe 2 miesiące w aplikacji eTutor, należy w wymienionym wcześniej okresie odebrać dowolną przesyłkę przez Paczkomat InPost. Następnie na mailu dostaniemy kod aktywujący dostęp do kursów językowych — i należy go skopiować, następnie aktywując go na platformie eTutor. Możecie to zrobić do 17 września 2023.

Jeśli nie macie jeszcze konta na platformie eTutor, należy przejść do formularza rejestracyjnego, wkleić kod z otrzymanego maila w odpowiednie pole, zaakceptować regulamin i założyć bezpłatne konto. Jeśli posiadacie już konto na platformie językowej, możecie użyć kodu tylko jeśli dotychczas nie skorzystaliście z płatnego abonamentu lub nigdy wcześniej nie korzystaliście z kodu promocyjnego na kursy. Aby wykorzystać kod, należy wejść w Ustawienia konta i następnie zakładkę Kod promocyjny.

Każdy dostanie tylko jeden kod

InPost zaznacza, że nie ma sensu próbować pobijać rekordu w odbieraniu paczek. Każdy odbiorca otrzymuje bowiem tylko jeden jednorazowy kod, który jest ważny do 17 września 2023 włącznie. Oznacza to, że tylko do tego dnia możemy z niego skorzystać w celu odblokowania darmowego dostępu do kursów.

