Zbędne ubrania i sprzęt? Wrzuć je do Paczkomatu, a InPost zajmie się recyklingiem

Jako entuzjaści nowych technologii zapewne posiadacie w szufladach i pudłach niezliczone ilości zużytych i niepotrzebnych sprzętów elektronicznych. Wiecie, gadżety na zasadzie „nie są potrzebne, ale nie ma co z nimi zrobić”. Aby nadać im nowe życie, InPost umożliwił w ubiegłym roku oddawanie niechcianych (lecz wciąż sprawnych) sprzętów bezpośrednio do Paczkomatów. A co z ubraniami? One wszakże zużywają się jeszcze szybciej. Z tego powodu akcja rozszerza się także o odzież i obuwie, dzięki nawiązaniu współpracy z Fundacją Odzyskaj Środowisko.

Ekologiczne porządki w garderobie

InPost chce kontynuować realizowanie idei „zero waste” i „reuse”. W ramach akcji – oprócz elektrosprzętów – do Paczkomatów będzie można oddawać także obuwie, ubrania, a nawet zabawki i książki. Przedmioty zostaną przekazane do kooperującej z InPostem Fundacji Odzyskaj Środowisko, która – po odpowiedniej dezynfekcji – przekaże je na cele charytatywne lub przetworzy w taki sposób, aby znów mogły trafić do sprzedaży. Rzeczy nienadające się do ponownego użytku zostaną poddane recyklingowi.

Źródło: InPost

Dodatkowo w ramach zachęty CCC – wyłączny partner akcji – przyzna 10-procentowy rabat klientom, którzy zdecydują się wziąć udział w ekologicznej inicjatywie.

„Strategia ESG InPost i spójna z nią wizja marki CCC pozwoliły na podjęcie współpracy, umożliwiającej rozwiązanie częstego dylematu - co zrobić z rzeczami, które są jeszcze sprawne, a z których nie korzystamy. Wspólnie z CCC tworzymy kontynuację historii niechcianych przedmiotów. W tym celu udostępniamy narzędzie, które Polacy doskonale znają – Paczkomat InPost.” –Sebastian Anioł, dyrektor Działu Innowacji Logistycznej

Kod zniżkowych zostanie przesłany do klienta SMS-em po nadaniu paczki w urządzeniu InPost. Rabat będzie można wykorzystać w sklepie internetowym CCC.

Jak wziąć udział w akcji? Wystarczy wejść na dedykowaną stronę InPost i nadać darmową paczkę w najbliższym Paczkomacie. Kurier odbierze przesyłkę, a InPost zajmie się resztą.