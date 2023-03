„Zielona Tesla za zielony kod” – ING rusza z eko konkursem dla programistów

ING w ramach programu realizowania zrównoważonych projektów IT rusza z konkursem, którego motywem przewodnim jest green coding, czyli optymalizacja kodu w taki sposób, by zużywał jak najmniej energii.

Wykonaj 3 zadania i zgarnij roczny dostęp do Tesli Model 3

Uczestnicy konkursu „Zielona Tesla za zielony kod” muszą stworzyć kod źródłowy programu i programów uruchamiających zoptymalizowanych pod kątem zapotrzebowania na energię niezbędną do ich prawidłowego działania. ING stawia przed chętnymi 3 zdania – przygotowanie kodu źródłowego w Javie, oraz dwóch programów uruchamiających build.sh i run.sh w języku skryptowym bash.

Źródło: Depositphotos

10 najlepszych zgłoszeń – wysłanych do 14 maja – przejdzie do finałowej oceny kapituły konkursu, która następnie wybierze zwycięzcę. Co można wygrać? Roczną możliwość korzystania z Tesli Model 3 w kolorze – jakżeby inaczej – zielonym. Ocena i analiza zadań konkursowych potrwa od 15 maja do 11 czerwca 2023, a zwycięzca zostanie ogłoszony 21 czerwca do godziny 16:00, na dedykowanej stronie internetowej.

„Specjaliści IT mają realny wpływ na doświadczenia klientów – rozwijają aplikacje, z których codziennie korzystają miliony klientów. W ING pracuje ponad 1200 specjalistów IT. To ogromna i złożona struktura. Tutaj pracownicy zespołowo modelują rozwiązania, w myśl samoorganizujących się zespołów. Każdy może decydować o systemach” – Sławomir Soszyński, CIO, wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego

Pełny regulamin konkursu znajdziecie pod tym adresem.

