Tu jeszcze biletów na pociąg nie kupowałeś

INFOBUS to międzynarodowa platforma, działająca w Europie, ale i również poza jej granicami, a miesięcznie korzysta z niej aż 2 mln użytkowników.

Teraz INFOBUS dołącza do sieci sprzedaży biletów na pociągi PKP Intercity, jako ósma już platforma na liście naszego przewoźnika.

Bilety można zarezerwować w prosty sposób na stronie infobus.eu Na platformie udostępniane będą bilety na połączenia krajowe PKP Intercity. INFOBUS współpracuje także z ponad 10 000 partnerów, oferując szybki i wygodny proces zakupu biletów oraz pełne wsparcie pasażerów na każdym etapie podróży. Z usług tej platformy co miesiąc korzysta ponad 2 miliony osób.

INFOBUS oferuje również zakup biletów na autobusy czy samoloty, więc można dzięki temu, w jednym miejscu poznać możliwość dotarcia do miejsca docelowego i z powrotem różnymi środkami transportu.

Jeśli chodzi o zakup biletów na pociąg, jest to niezwykle wygodny proces. Na początek wystarczy wybrać stację odjazdu i dojazdu, termin oraz godzinę podróży tam i z powrotem.

Przypomina to nieco kupno biletu na samolot. Najpierw wybieramy szczegóły dojazdu tam,- co ciekawe od razu jest dostępna tu opcja wybrania biletu na Kartę Dużej Rodziny, na stronie PKP InterCity dotarcie do tej opcji trwa nieco dłużej. Później powtarzamy proces dla podróży powrotnej, wprowadzamy zniżki, dane pasażerów i rezerwujmy.

Oprócz zakupu biletu na stronie INFOBUS, możemy też skorzystać z dedykowanej aplikacji mobilnej. Dostępna jest do pobrania z Google Play dla smartfonów z Androidem oraz z App Store dla smartfonów z iOS na pokładzie.

Źródło: PKP InterCity.