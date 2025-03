Chcesz podpisać dokument w mObywatelu? Musisz to wiedzieć

Pod koniec lutego Ministerstwo Cyfryzacji zrobiło użytkownikom mObywatela dużą niespodziankę. W aplikacji pojawiła się możliwość cyfrowego podpisywania dokumentów "podpisem osobistym", który w świecie cyfrowym jest tak samo respektowany przez urzędy, jak odręczny. Jak to działa? Sposób podpisania dokumentu w aplikacji mObywatel przedstawił kilkanaście dni temu Grzegorz, więc nie będziemy się tu powtarzać. Tu skupimy się na kilku istotnych elementach tej funkcji, o których przypomina MC prezentując słowniczek najważniejszych pojęć związanych z usługą Podpisz dokument.

Podpisz dokumenty w mObywatelu. Z tej funkcji warto korzystać i wiedzieć o niej więcej

Aby podpisywać dokumenty w aplikacji mObywatel, konieczne jest posiadanie e-dowodu z warstwą elektroniczną, który zawiera certyfikat podpisu osobistego. Certyfikat ten musi być aktywowany podczas odbioru dokumentu w urzędzie, a użytkownik musi nadać mu 6-cyfrowy PIN2, który jest ustalany samodzielnie. PIN2 jest niezbędny do złożenia podpisu elektronicznego. CAN to 6-cyfrowy numer widoczny na e-dowodzie, który służy jako identyfikator podczas logowania się do usług publicznych lub podpisywania dokumentów. Numer ten chroni e-dowód przed nieuprawnionym odczytem.

Dokumenty do podpisu mogą być dodane z pamięci urządzenia lub z zewnętrznych źródeł, takich jak dysk lub chmura, pod warunkiem że są w formacie PDF i nie przekraczają 10 MB. Podpisywanie dokumentów wymaga połączenia z Internetem oraz komunikacji pomiędzy e-dowodem a modułem NFC w telefonie.

Podpis elektroniczny z certyfikatu podpisu osobistego jest równoważny z podpisem odręcznym w kontaktach z administracją publiczną, ale w relacjach z innymi podmiotami wymaga wcześniejszego uzgodnienia. Jeśli PIN2 zostanie wpisany błędnie trzy razy, certyfikat zostanie zablokowany, a do odblokowania potrzebny jest kod PUK.

Przed rozpoczęciem procesu podpisywania dokumentu należy sprawdzić, czy telefon ma włączoną transmisję danych lub jest połączony z siecią Wi-Fi. Gdy wszystkie wymagania są spełnione, podpisywanie dokumentów przebiega szybko i bezproblemowo.