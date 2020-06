Doniesienia o nowym iMacu w cieniu plotek o ARM

Najwyższy czas

Nie ma co ukrywać, aktualny wygląd iMaców jest już z nami tak długo, że nie budzi ekscytacji chyba u nikogo. Jeśli dodać problemy termiczne wynikające z ciągłego odchudzania jego konstrukcji, to jasnym się staje, że większe zmiany są właściwie koniecznością. Od dłuższego czasu oczekiwano, że prezentacja zupełnie nowego modelu nastąpi na nadchodzącej konferencji, aczkolwiek w temacie wycieków panowała niepokojąca cisza. Szczególnie niepokojące, że Apple ostatnio niewiele rzeczy jest w stanie utrzymać w tajemnicy przed premierą.

Radykalne zmiany

W końcu, raptem dwa tygodnie przed wspomnianym wydarzeniem, jeden ze znanych „leakerów”, Sonny Dickson, otrzymał w końcu zakulisowe informacje i podzielił się z „wyposzczoną” publiką. Na szczęście potwierdzają się informację, że tym razem nie będzie odgrzewanego kotleta, tylko radykalne zmiany.

New iMac incoming at WWDC. iPad Pro design language, with Pro Display like bezels. T2 chip, AMD Navi GPU, and no more fusion drive — Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 9, 2020

Jeśli chodzi o design, nowy iMac ma być zaprojektowany w stylu, który Dickson określił jako „iPad Pro design language, with Pro Display like bezels”. Jak dla mnie oznacza to po prostu, że będzie wyglądał jak Apple Pro Display XDR, pozostaje jedynie pytanie, czy firma pozbawi go całkowicie tego ogromnego podbródka.

Zmiany we wnętrzu także będą spore. Konstrukcja niestety lub „stety” dorobi się procesora T2. Za karty graficzne dalej będzie odpowiadać AMD, tym razem ze swoją rodziną Navi GPU. Zakończy się też historia największego obciachu w historii Apple (nie licząc awaryjnej klawiatury), czyli sprzedaży w 2020 r. drogich komputerów z dyskami talerzowymi. Fusion Drive ma ostatecznie umrzeć, a cała linia zostanie wyposażona w dyski SSD.

Jeśli te zmiany się potwierdzą, a konstrukcja wzorem innych komputerów Apple z ostatniego roku zostanie poprawiona, może to być niezły komputer dla osób chcących przeczekać pierwszą falę komputerów z procesorami ARM oraz tych prosumerów, którzy nie chcą wydawać fortuny na komputery z Pro w nazwie.

Źródło: macrumors.com