iMac czy Mac Mini – czy warto dopłacić do wbudowanego monitora?

Komputery Apple od lat mają swoich wiernych fanów. Jedni wybierają je dla designu, inni dla macOS, a jeszcze inni po prostu nie chcą się bawić w składanie „peceta”. Jeśli stoisz przed wyborem stacjonarki od Apple, masz dwie opcje: eleganckiego iMaca z wbudowanym monitorem lub kompaktowego Maca Mini. Oba urządzenia mają sporo zalet, ale ich podejście do użytkownika jest zupełnie inne. Pytanie brzmi: czy warto dopłacać za wygodę all-in-one, czy lepiej postawić na własny monitor i miniaturowy komputer.

Reklama

Czym się różnią iMac i Mac Mini?

iMac to klasyczny komputer „wszystko w jednym” (all-in-one). W jednej, smukłej obudowie znajdziesz zarówno jednostkę centralną, jak i 24-calowy wyświetlacz Retina 4,5K. Wszystko działa „od ręki” – wystarczy podłączyć do prądu, podpiąć klawiaturę i mysz (również w zestawie), i jesteś gotowy/gotowa do pracy. Dla fanów porządku i minimalizmu to ideał – zero kombinowania.

Z kolei Mac Mini to małe pudełko, które skrywa w sobie potężną moc, ale nie ma ekranu ani innych akcesoriów. To komputer dla osób, które lubią mieć wybór. Możesz podłączyć dowolny monitor, myszkę i klawiaturę, a całość dostosować pod własne potrzeby. Dzięki niewielkim rozmiarom Mac Mini zmieści się praktycznie wszędzie – nawet pod monitorem lub na półce. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą płacić za coś, czego nie potrzebują.

iMac – wygoda i jakość ekranu w jednym

Największy atut iMaca? 24-calowy ekran Retina 4,5K. Wyświetlacz jest ostry jak brzytwa, kolory są żywe, a technologia True Tone sprawia, że barwy automatycznie dostosowują się do oświetlenia w pomieszczeniu. Jeśli pracujesz z grafiką, zdjęciami czy montażem wideo, taki ekran to prawdziwa perełka. Bez kombinowania z kalibracją czy szukaniem idealnego monitora – masz gotowy zestaw „prosto z pudełka”.

All-in-one to również mniej kabli i bałaganu na biurku. Jeśli cenisz sobie porządek i nie chcesz spędzać czasu na podpinaniu różnych akcesoriów, iMac jest jak spełnienie marzeń. Do tego wygląda naprawdę stylowo – cienkie ramki, minimalistyczny design i żywe kolory obudowy. Dla fanów dobrego designu to po prostu komputer, który cieszy oko.

Ale wiadomo, wygoda ma swoją cenę. iMac jest droższy, a jego konstrukcja oznacza, że w razie awarii monitora nie wymienisz go tak łatwo, jak w przypadku tradycyjnego zestawu komputer + monitor.

Mac Mini – pełna kontrola i niższa cena

Mac Mini to sprzęt dla tych, którzy nie lubią kompromisów. Masz już świetny monitor albo chcesz sam go wybrać? Super! Podłączasz go do Maca Mini i działasz. Wolisz dużą klawiaturę mechaniczną albo ergonomiczną mysz? Żaden problem. Mac Mini daje Ci pełną swobodę konfiguracji. Tu ważna uwaga. Do iMaca też możesz podłączyć własną mysz i klawiaturę, ale i tak musisz zapłacić za te, które znajdziesz w zestawie.

Kolejny atut? Cena. Jeśli porównasz iMaca i Mac Mini z tym samym procesorem, różnica w cenie może sięgać nawet kilku tysięcy złotych. Za zaoszczędzone pieniądze możesz dokupić lepszy monitor, więcej RAM-u albo inne przydatne akcesoria. To świetna opcja dla osób, które chcą stworzyć stanowisko pracy dokładnie pod swoje potrzeby, bez przepłacania za wbudowany ekran.

Reklama

Mac Mini sprawdzi się też, jeśli potrzebujesz komputera do pracy na dwóch monitorach lub specyficznej rozdzielczości. To opcja dla tych, którzy nie boją się podłączać kabli i lubią mieć wszystko pod kontrolą. A jeśli kiedyś zechcesz wymienić komputer, zrobisz to taniej, bo monitor zostaje na swoim miejscu.

Kiedy warto dopłacić za iMaca?

iMac będzie strzałem w dziesiątkę, jeśli:

Reklama

Chcesz mieć gotowy zestaw – podłączasz i pracujesz, bez dodatkowych konfiguracji.

– podłączasz i pracujesz, bez dodatkowych konfiguracji. Zależy Ci na świetnej jakości ekranu Retina – grafika, fotografia czy montaż wideo wyglądają na nim obłędnie.

– grafika, fotografia czy montaż wideo wyglądają na nim obłędnie. Lubisz minimalizm i porządek na biurk u – zero kabli, wszystko w jednym urządzeniu.

u – zero kabli, wszystko w jednym urządzeniu. Design i estetyka są dla Ciebie ważne – iMac po prostu wygląda jak urządzenie „premium”.

Kiedy Mac Mini będzie lepszym wyborem?

Mac Mini to idealna opcja, jeśli:

Masz już dobry monitor albo chcesz sam go wybrać.

albo chcesz sam go wybrać. Zależy Ci na elastyczności – sam dobierasz akcesoria i konfigurację.

– sam dobierasz akcesoria i konfigurację. Chcesz zaoszczędzić pieniądze – różnica w cenie może być naprawdę spora.

– różnica w cenie może być naprawdę spora. Często wymieniasz peryferia albo pracujesz na dwóch monitorach.

Nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi na pytanie „iMac czy Mac Mini?”. Wszystko zależy od Twoich potrzeb, stylu pracy i budżetu. Jeśli cenisz wygodę, minimalizm i gotowe rozwiązania, iMac będzie wart swojej ceny. Jeśli jednak liczy się dla Ciebie elastyczność i chcesz mieć pełną kontrolę nad swoim zestawem, Mac Mini będzie równie dobrym wyborem. Wybierz to, co lepiej pasuje do Ciebie – w końcu to Ty będziesz korzystać ze sprzętu na co dzień.