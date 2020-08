Apple wprowadza nowego iMaca 27-cali. Najdroższy wariant kosztuje 43 999,00 zł

Były plotki, jest i produkt. Zgodnie z doniesieniami — nowy komputer Apple trafił po cichu do sprzedaży. Tym razem bez wielkich konferencji — podobnie jak miało to miejsce z majową premierą 13-calowego Macbooka Pro 2020.

27-calowy iMac 2020: co się zmieniło?

Świat najbardziej teraz czeka na nowe komputery Apple oparte na architekturze ARM. Pierwsze modele mają trafić do sklepów jeszcze w tym roku — ale dopiero jesienią. Póki co gigant z Cupertino wciąż serwuje nam sprzęty z układami Intela. No i właśnie: najnowszy iMac 27-cali doczekał się opcji z Intel Core 10. generacji, którego ceny rozpoczynają się od 8999 złotych.

Klienci mają do wyboru trzy warianty komputera: