Im starszy samochód, tym mniej ma na liczniku kilometrów...

Pomimo zakazu cofania liczników i zagrożenia karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat wygląda na to, że proceder ten nadal ma się całkiem dobrze. Widać jest tak opłacalny, że nawet kara więzienia nie zniechęca do zaprzestania stosowania takich praktyk na rynku.

Wierzcie lub nie, ale można powiedzieć, że kręcenie liczników na autach sprzedawanych w Polsce to już norma. Oczywiście każdy będzie się upierał, że kupione przez niego auto na pewno ma oryginalny przebieg. Ale czy na pewno? Czy zrobiłeś wszystko co trzeba aby sprawdzić auto przed zakupem?

Analitycy z autobaza.pl zbadali średnie przebiegi aut oferowanych na sprzedaż w Polsce w 2021 roku. Niestety okazało się, iż roczniki z ok. 2000 roku zaczynają jeździć do tyłu…

Dane autobaza jednoznacznie pokazują, że im starszy jest samochód, tym mniej ma kilometrów na liczniku. Jak to jest możliwe? Czyżby starsze auta były jeżdżone mniej, czy może jednak ma tu miejsce ingerencja w stan licznika przebiegu…?

Dla lepszego zobrazowania zagadnienia, analitycy autobaza porównali ze sobą średnie przebiegi aut pięcioletnich, dziesięcioletnich, piętnastoletnich i dwudziestoletnich oferowanych na sprzedaż w Polsce w 2021 roku.

Liczba przejechanych km z wiekiem maleje...

Okazało się, że auta przez pięć pierwszych lat użytkowania przejeżdżają średnio 112 000 km. Pomiędzy piątym a dziesiątym rokiem używania przejeżdżają już 63 000 km. Natomiast pomiędzy dziesiątym a piętnastym rokiem używania przejeżdżają tylko 35 000 km, ale pomiędzy piętnastym i dwudziestym rokiem używania przejeżdżają zaledwie 19 000 km.

Z powyższych danych wynika, iż im starsze auto, tym mniej jeździ w tych samych odstępach czasu. Ale czy rzeczywiście? Bo można mieć spore wątpliwości…

Przyjmując, że zgodnie z powyższymi wskazaniami auto przez pierwszych pięć lat użytkowania przejeżdża ok. 112 000 km, to można założyć, że po 10 latach użytkowania powinien mieć na liczniku już ok. 224 000 km, po 15 latach użytkowania przebieg powinien wskazywać ok. 336 000 km, a po 20 latach użytkowania ok. 448 000 km.

Tymczasem średnia przebiegów aut dziesięcioletnich to ok. 176 000 km, piętnastoletnich to ok. 211 000 km, a dwudziestoletnich to ok. 231 000 km.

To ile kilometrów na liczniku ma twoje auto?

Bazując na powyższych uśrednionych danych możemy przypuszczać, że auta dziesięcioletnie mają średnio cofnięty licznik o 48 000 km, auta piętnastoletnie mają średnio cofnięty licznik o 125 000 km a auta dwudziestoletnie aż o 217 000 km!

Dlaczego wciąż dajemy się nabrać na niskie przebiegi w autach? Cóż, najwyraźniej Polacy boją się aut z dużymi przebiegami i wolą je omijać.

Wolimy wierzyć, że te dwunastoletnie auta, które obecnie są wwożone do Polski mają na liczniku max. do 200 tys. przejechanych kilometrów, podczas gdy rzeczywistość może być zgoła inna! Korekta licznika dokonywana jest jeszcze przed wjazdem do Polski. Musi być mniej niż 200 tys. kilometrów bo inaczej ciężko będzie sprzedać.

Cofanie licznika najpewniej nie ma miejsca tylko jeden raz, lecz kilka razy podczas użytkowania auta. Robi się to tak, aby było trudne do wykrycia. Co roku po 5 czy 10 tys. km do tyłu, jeżeli ktoś dużo jeździ może być niewykrywalne nawet dla Policji podczas kontroli i sprawdzania stanu licznika w bazie.

Jak się uchronić? Sprawdź VIN.

W tej sytuacji przede wszystkim trzeba sprawdzić auto jeszcze przed zakupem! Autobaza.pl oferuje prosty, tani i wygodny sposób sprawdzenia auta. Wystarczy wpisać numer VIN na ich stronie www, aby dowiedzieć się nieco o historii pojazdu.

Po darmowej weryfikacji numeru w bazie zobaczysz szczegółowe informacje jakie o tym samochodzie są zgromadzone w bazach danych. Na tej podstawie zdecydujesz się czy kupić raport.

A co można zobaczyć w takim raporcie? Np. archiwalne zdjęcia pojazdu po wypadku, odczyty przebiegu wykonane w przeszłości, wezwania serwisowe, a nawet kolizje i szkodzenia razem z ich wyceną. Oczywiście tylko wtedy, kiedy miały one miejsce.

Czasami auto nie ma za wiele wpisów w historii, gdyż po prostu nie brało udziału w żadnych kolizjach…

Odczyty licznika w raporcie ad autobaza

Jeżeli w raporcie zabraknie odczytów licznika, zawsze możesz udać się na osobiste oględziny auta i spróbować ocenić wnętrze pojazdu. Czy jest ono mocno zużyte? Czy kierownica lub gałka zmiany biegów są w dobrym stanie.

Jednak z pewnością twoje wątpliwości rozwieje wizyta u mechanika, który oceni stan poszczególnych podzespołów. O ile sprzedawcy łatwo wymienić gałkę zmiany biegów bo jej koszt nie jest za wysoki, o tyle konieczność dokonania poważniejszych napraw jest kosztowna więc będą one maskowane.

Zapytaj więc mechanika czy na podstawie stanu podzespołów auta jego przebieg jest wiarygodny czy budzi zastrzeżenia…

Poza tym, nawet jeżeli odkryjesz, że twoje auto ma cofnięty o kilka tys. przebieg, a jest w dobrym stanie, to wcale nie musisz rezygnować z zakupu. Wtedy będzie to świetny argument do zbicia ceny sprzedawcy nawet o 5 tys. PLN!

