Te 5 laptopów na pewno cię nie zawiedzie

Jakiś czas temu omówiliśmy sobie to, czym jest platforma Intel Evo i co oznacza taka naklejka na kupowanym komputerze. Niedawno Konrad w swoim materiale pokazał, dlaczego takie aspekty mogą być ważne np. dla uczniów czy studentów. Czy to jednak oznacza, że wszystkie laptopy z Intel Evo są takie same? Nic z tych rzeczy! Jest wręcz przeciwnie - każdy z nich posiada swoją własną charakterystykę i funkcje, które przypadną do gustu różnym ludziom. Na które modele warto więc zwrócić uwagę? W tym materiale pokazuję wam pięć modeli, które zdecydowanie sprawdzą się w codziennym użytkowaniu.

-

Materiał powstał we współpracy z firmą Intel