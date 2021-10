Podstawowe wersje Photoshopa i Illustratora dostępne także w przeglądarce

To co teraz staje się faktem, jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się... nie do pomyślenia. Zaawansowane aplikacje Adobe do tworzenia i edycji grafiki - zarówno rastrowej, jak i wektorowej - zostają udostępnione w przeglądarce. Ale tak się właśnie dzieje — Adobe zapowiada jedne ze swoich najważniejszych aplikacji w wersji przeglądarkowej. Nie liczcie jednak na to, że podziałają tam wszystkie sztuczki znane z zainstalowanych wersji programów.

Podczas konferencji Adobe Max firma zapowiedziała udostępnienie swoich aplikacji w formie internetowej. Nie będzie to jednak pełnoprawna wersja oprogramowania, a dodatkowy wariant który pozwoli zawsze, wszędzie, nawet w biegu, na wprowadzenie drobnych poprawek w projekcie. Firma nie ukrywa też, że spora w tym zasługa chęci polepszenia doświadczenia związanego ze współpracą pomiędzy użytkownikami, którzy wspólnie pracują nad projektem.

Nadchodzące wersje przeglądarkowe oddadzą w ręce twórców zestaw tych podstawowych narzędzi — nie będzie tam co bardziej wymyślnych efektów i czarów, jakie oferują najświeższe wydania z Creative Cloud. Można będzie jednak zostawiać adnotacje, komentować, przemieszczać się między warstwami, zaznaczać, poprawiać. A to dopiero początek, bo twórcy już teraz zapowiadają, że w przyszłości webowa wersja Photoshopa będzie się stale uczyć nowych sztuczek, twierdzą właściciele aplikacji. Nareszcie w przeglądarce można otworzyć pliki PSD czy AI - bez kombinowania, sięgania po zewnętrzne narzędzia. A wszystko to w ramach Creative Cloud.

Fajna, no i niewątpliwie dla ludzi pracujących w branży kreatywnej, rewolucyjna zmiana. Wiadomo że nie będzie to pełnoprawne narzędzie które pozwoli rozprawić się ze wszystkimi problemami w drodze, ale będzie świetnym uzupełnieniem dla ekosystemu. No i znacznym ułatwieniem pracy dla wszystkich, którzy na co dzień sięgają po narzędzia od Adobe.

Obecnie Photoshop i Illustrator w wersji przeglądarkowej są w wersji beta. Jeżeli chcielibyście dołączyć do testów i sprawdzić jak działają już teraz, możecie się zapisać do testów na tej stronie.