Ile zarabiają studenci w Polsce, a ile chcieliby zarabiać?

Pewnym rozczarowaniem jednak była dla mnie metodologia tego badania, bo okazało się, że wzięło w nim udział 820 studentów z 12 miast w Polsce, ale bez informacji o dokładnym rozkładzie tej próby.

Co to oznacza? Dla przykładu - z raportu dowiadujemy się, iż w mieście x, co czwarty student zarabia ponad 7 tysięcy złotych netto, a w mieście y pomiędzy tysiąc a dwa tysiące złotych na rękę. To oczywiście rodzi podejrzenie, że w badaniu wzięło udział, dajmy na to - kilku świetnie zarabiających z miasta x i kilkudziesięciu z różnymi zarobkami w mieście y.

Niemniej, i tak wyniki są ciekawe, zwłaszcza te odnoszące się do oczekiwanych zarobków oraz danych ogólnych o aktualnych zarobkach całej próby.



Obecnie najwięcej studentów zarabia pomiędzy 3 a 4 tys. zł na rękę, jednak przy podobnym odsetku w tym samym przedziale w roku ubiegłym, w 2022 zdecydowanie więcej osób zarabiało w przedziale pomiędzy 2 a 3 tys. zł.

Marian Owerko, twórca i szef Programu Kariera:

Na rynku pracy obserwujemy dwa trendy. Z jednej strony firmy tną koszty i ograniczają zatrudnienie studentów, co wpływa na zwiększanie liczby osób deklarujących zarobki w przedziale 1001 a 2000 złotych oraz poniżej tysiąca złotych. Z drugiej strony, widać profesjonalizację pracy studenckiej. Mimo niepewności na rynku, przedsiębiorstwa chcą zatrudniać najlepszych kandydatów i są gotowe bardzo dobrze im zapłacić.

Rzeczywiście, górne widełki płacowe wyglądają dużo lepiej w tym roku. Więcej studentów zarabia w tym roku od 4 do 5 tys. zł i zdecydowanie więcej powyżej 7 tys. zł - 7,1% obecnie vs 1,3% w roku 2022.

Jak to wygląda w poszczególnych miastach? Oczywiście poglądowo, z uwagi na to, co pisałem wcześniej. Najwięcej studentów zarabia powyżej 7 tys. zł na rękę w Bydgoszczy i Toruniu - 24%.



Po drugiej stronie wykresu, czyli najmniej - poniżej tysiąca złotych, najwięcej studentów tyle zarabia w Trójmieście - 15%. Kolejny przedział, pomiędzy tysiąc a dwa tysiące złotych należy do studentów z Lublina - 30%, podobnie w przypadku przedziału pomiędzy 2 a 3 tys. zł.

Niemal 30% studentów z Olsztyna i Aglomeracji Śląskiej zarabia w przedziale pomiędzy 3 a 4 tys. zł, ci pierwsi przodują też w kolejnych widełkach, a 17% studentów z Białegostoku zarabia pomiędzy 5 a 6 tys. zł.



Najciekawsze jednak jest to, ile osoby aktualnie studiujące chciałyby zarabiać. Co czwarty student oczekiwałby już w tej chwili zarobków powyżej 10 tys. zł, i odsetek ten oczywiście rośnie wraz ze stażem. Po roku pracy taką kwotę chciałoby dostawać 33% studentów, po 3 latach 44%, a po 10 latach 66% studentów.

Największą chrapkę obecnie na zarobki powyżej 10 tysięcy złotych, mają studenci z Białegostoku i Olsztyna, gdzie odsetek takich wskazań wyniósł aż 37%. Poza tym, jeszcze jedne oczekiwane aktualnie widełki wyróżniają się w jednej z lokalizacji w naszym kraju - w kontekście całego kraju 19% studentek i studentów oczekuje obecnie pensji między cztery a pięć tysięcy złotych, ale dwa razy więcej takich wskazań (40%) było wśród badanych z aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej.

Źródło: Program Kariera Polskiej Rady Biznesu

Stock Image from Depositphotos.