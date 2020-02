Doskonale pamiętam początki YouTube’a, tak jak i Google Video – trudno patrzeć na nie z perspektywy Amerykanina i pierwszego filmu, który został opublikowany na platformie. Jednak możliwość oglądania w sieci tego, czego nie było w telewizji można nazwać przełomem. Tak samo jak stworzenie w sieci miejsca, gdzie każdy miał możliwość publikowania swoich treści wideo. Google dostrzegło ogromny potencjał i w 2006 roku kupiło YouTube’a za kwotę 1,65 miliarda dolarów. Ostatecznie YT stał się największą i najpopularniejszą platformą wideo w internecie, w dodatku prężnie działającą platformą społecznościową. Niejeden posiadacz swojego kanału potrafił zarobić na nim takie pieniądze, by rzucić swoje dotychczasowe zajęcie i żyć całkowicie z tworzenia filmów. Może nie z reklam wyświetlanych w serwisie, ale ogólnej monetyzacji popularności swojego kanału. Nigdy nie dowiedzieliśmy się jednak ile zarabia na platformie sam YouTube. Aż do teraz.

5 miliardów dolarów w kwartale, 15 miliardów dolarów w 2019 roku

Google zdecydowało się wreszcie podać dokładne dane dotyczące przychodu uzyskiwanego przez platformę YouTube. W ostatnim kwartale 2019 roku YouTube wygenerował 5 miliardów dolarów przychodu. Jeśli spojrzeć na to pod kątem całego 2019 roku, przychód osiągnął wartość 15 miliardów dolarów. To ogromne pieniądze, ale w skali przychodów całej firmy stanowią…jedynie 10%. Jednocześnie pieniądze uzyskane przez YouTube z reklam stanowią 1/5 tego, co u Facebooka i aż 6 razy więcej niż na Twitchu, którego właścicielem jest Amazon. Warto dodać, że YouTube zarabia coraz więcej – mówi się o przyroście na poziomie 36,5 procenta i wzroście przychodów z 11,2 miliarda dolarów w 2018 roku do 15,15 miliarda dolarów.

Alphabet jako całość to 46 miliardów dolarów przychodu za ostatni kwartał 2019 roku, co daje 17% przyrost względem 2018 roku. Z tego czystego zysku było około 10,7 miliarda dolarów. Jak możecie się domyślić, największe pieniądze zarabiane są na wyszukiwarce internetowej, nieźle radzi sobie też Google Cloud (chmura Google), która wygenerowała 2,6 miliarda dolarów w ostatnim kwartale ubiegłego roku.

20 milionów subskrybentów YouTube Premium

Google pochwaliło się również swoją płatną usługą abonamentową YouTube Premium. Wielokrotnie pisaliśmy, że rezygnujemy z YT Premium (ja wciąż nie wróciłem i nie zamierzam, choć YT zalewa mnie wręcz reklamami namawiając tym samym do wykupienia abonamentu) – to jednak 20 milionów użytkowników serwisu zdecydowało się płacić. 2 miliony osób opłaca natomiast płatną usługę telewizyjną.

