Nie jest to oczywiście granica czasowa, która zepsuje każdego pada, nie podchodźcie do tego w sposób „417 grania i po padzie”, rzuca to jednak światło na kłopoty z DualSense, które pojawiają się u graczy. Zerknąłem na czas spędzony z poszczególnymi grami na PS5 i na padzie z zestawu wyciągnąłem już zdecydowanie więcej niż 417 godzin, nie mam z nim żadnych problemów. Z gram codziennie po kilka godzin w Rainbow Sig Siege, gdzie walka nie jest tak szybka i intensywna jak w Call of Duty, ale analogi też są mocno używane. Do tego dochodzi kolejny FPS – Destiny 2, a zaraz po premierze konsoli spędziłem też kilkadziesiąt godzin właśnie z Warzone. I liczę na to, że problem z dryfującymi analogami nigdy się u mnie nie pojawił, szczególnie że dokucza mi w Nintendo Switch. Limit dryfujących analogów ma więc wyczerpany.

Technicznie problemy z dryfującymi analogami pojawiają się z kilku powodów. Zużycia elementów potencjometru, co przekłada się na niedokładne odczyty oraz rozciąganie się sprężyny, która powoduje zmianę neutralnego punktu ułożenia gałki. Do tego dochodzą dostające się do środka zanieczyszczenia, gdzie drobinki mogą się pojawić na przykład na potencjometrze, co sprawia, że odczyty napięcia są nieprawidłowe. Najgorsze jest jednak to, że problem z komponentami dostarczanymi przez firmę ALPS nie jest nowy, a mimo to kolejny producent decyduje się na ich używanie.

DualSense to kapitalny pad, zdecydowanie najlepszy kontroler tej generacji i patrząc na możliwości oraz przywiązanie do detali – najlepszy pad Sony. I wielka szkoda, że mimo posiadania tych wszystkich bajerów, świetnego wyważenia i komfortu grania cierpi na taką przypadłość.

źródło