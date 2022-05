CCleaner 6 jest już dostępny. Co nowego w aplikacji?

CCleaner 6 i Optymalizator wydajności

Pierwszą nowością jest Optymalizator wydajności. Dane podawane przez producenta zapewniają, że jest to pierwsza taka funkcja w branży i zapewnia korzyści zarówno dla starych, jak i nowych komputerów. Twórcy chwalą się, że Performance Optimizer wykrywa i zatrzymuje wszystkie nieaktywne programy oraz je usypia, kiedy nie są używane. Co więcej, ma być to funkcja na tyle inteligentna, że je włączy, gdy są potrzebne. Ilość włączonych aplikacji ma zatem nie być żadnym problemem. Taki zabieg ma znacznie przyspieszyć działanie nieco starszych pecetów oraz zapewnić nienaganne działanie nowych komputerów.

Twórcy chwalą się, że chociaż CCleaner od dawna ma funkcje „Menedżera uruchamiania” i dezinstalatora, funkcje zaprojektowane w celu rozwiązywania problemów z wydajnością, to od dłuższego czasu nie zagłębiali się w poprawę szybkości - i było to spowodowane chęcią poważnego podejścia do tematu. Twórcy są bardzo pewni tej nowości - pozostaje mieć nadzieję, że w praktyce wypadnie to równie dobrze.

Źródło: Depositphotos

Producenci tłumaczą, że usługi Windows, które oferują pomoc aplikacjom w postaci zbierania i udostępniania raportów o awariach producentom, a inne usługi zbierają dane telemetryczne lub codziennie sprawdzają dostępność aktualizacji. Ta funkcjonalność jest często wymagana podczas działania aplikacji i stale wymagają zasobów komputera. Podobnie z elementami startowymi, czyli aplikacjami, które włączają się przy każdym uruchomieniu komputera. Do tego dochodzą również zaplanowane zadania, które wykonują określone działania w wybranych godzinach lub momentach - to wszystko ma objąć optymalizator wydajności.

CCleaner 6 wprowadza również ulepszone narzędzie do aktualizacji oprogramowania

Producent podaje, że posiadanie nieaktualnych aplikacji na komputerze stanowi potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa oraz brakiem dostępności nowych funkcji oraz naraża nas na całą masę błędów. Według producenta, CCleaner 6 całkowicie zniesie z nas potrzebę szukania aktualizacji i robienia tego ręcznie - zamiast tego będziemy mogli dokonać aktualizacji oprogramowania za pomocą zaledwie kilku kliknięć z jednego miejsca. Twórcy chwalą się również, że dodali 50 kolejnych aplikacji do rosnącej listy programów, które samo aktualizuje - między innymi Zoom, Teamspeak, DEV-C++, Inkscape, kilka aplikacji Google i jedna Adobe. Jednocześnie firma zapowiedziała, że tego lata będzie ich znacznie więcej.

Wygląda więc na to, że szykuje się sporo interesujących nowości. CCleaner się nie zatrzymuje i wersja 6.0 jest tego idealnym dowodem - miejmy tylko nadzieję, że całość będzie działać tak samo dobrze, jak twierdzi producent.