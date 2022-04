Ile osób posiada kryptowaluty? Więcej niż może się wydawać

Temat kryptowalut ogólem zalicza mocne wzloty i upadki. Kiedy bitcoin idzie w górę - mówi o tym cały świat. Okresy te przeplatane są momentami względnej medialnej ciszy, kiedy kurs waluty się uspokaja. Taka sezonowość może wskazywać, że zainteresowanie walutą w okresie spokoju nie jest tak duże i że handlem bitcoinem (oraz innymi kryptowalutami) nie zajmuje się tak wiele osób. Wrażenie to jest potęgowane przez fakt, że w dalszym ciągu użytkowanie krypto w realnym świecie jest bardzo ograniczone i póki co transakcje z jego wykorzystaniem raczej odbywają się pomiędzy handlarzami samą walutą oraz w przypadku transakcji dot. dóbr internetowych, jak NFT. Z drugiej strony, bitcoin i spółka są z nami nie od dziś, więc wiele osób miało sporo czasu by się z tą technologią zaznajomić.

Ile osób ma w swoim portfelu kryptowaluty?

Jak wynika z badań Insider Intelligence, do końca tego roku 34 miliony Amerykanów będzie miało w swoim portfelu jakąś formę kryptowaluty. Oczywiście, najpopularniejszą z nich jest Bitcoin, który znajduje się u 25 mln osób i od 2021 ma zaliczyć ponad 16 proc, wzrost popularności. Co jednak znamienne, jego udział rynkowy, pomimo wspomnianego wzrostu, ma się zmniejszyć. Wszystko ze względu na to, że popularność innych kryptopwalut ma rosnąć jeszcze szybciej. Jeżeli spojrzymy na populację Stanów Zjednoczonych (około 330 mln osób), zauważymy, że dane z badania oznaczają, że co dziesiąty Amerykanin ma już w swoim portfelu jakiś rodzaj kryptowaluty.

10 proc to i dużo i mało, ale na pewno więcej, niż można by się spodziewać. Insider Intelligence podsumowuje, że jednym z czynników, który mógł wpłynąć na popularność kryptowalut w tym okresie względnego spokoju jest fakt, że wiele z aplikacji, których ludzie używają na co dzień zaczęło umożliwiać wykorzystanie kryptopwalut, a największe instytucje finansowe ułatwiają obrót nimi. Nie bez znaczenia jest także wejście krypto do kultury masowej, chociażby w formie Dodgecoina. Trzeba też pamiętać, że wielu regulatorów z poszczególnych Stanów chce umożliwić np. płacenie podatków bądź opłat urzędowych właśnie w formie kryptowalut.

Wzrost zainteresowania płatnościami w krypto potwierdza też Insider, który twierdzi, że 3,6 mln Amerykanów użyje w tym roku Bitcoina jako środka płatniczego. Co więcej - liczba ta również ma rosnąć w tempie dwucyfrowym. Czy te wzrosty zdefiniują przyszłość kryptowalut? Nie wiadomo. 10 proc. społeczeństwa Amerykańskiego to wciąż niedużo i zdecydowanie nie można tych wartości przekładać na cały świat. Z drugiej strony - jest to 3/4 populacji Polski.

Nie jest więc wykluczone, że więcej osób ma w portfelu Bitcoiny niż np. złotówki.

Źródło