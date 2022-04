Czechy kolejną ofiarą ataków hakerskich powiązanych z wojną na Ukrainie

Urząd jest w trakcie oceniania sytuacji i nie odnotowuje jeszcze poważnych skutków ataków - mimo wszystko, te miały miejsce i są bardzo niepokojące. Czechy ostrzegają również przed cyberatakami w związku z trwającą wojną na Ukrainie, która została zbrojnie napadnięta przez Rosję.

Czechy nie są pierwszym krajem, który spotkał się z atakiem hakerskim od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wcześniej z taką sytuacją mierzyła się Polska - pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa poinformował na samym początku inwazji, że w ciągu jednego dnia Polska otrzymała 27 tysięcy złośliwych wiadomości, kierowanych głównie do operatorów infrastruktury krytycznej oraz odbiorców rządowych.

Koleje Czeskie i strony rządowe zostały zaatakowane przy użyciu DDoS

Atak hakerski na Czechy dotyczył między innymi Kolei Czeskich czy systemu niektórych lotnisk krajowych. Nie działa również portal administracji publicznej, którym zarządza Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Co nikogo nie powinno dziwić, do ataków dołączyła grupa hakerów Killnet, która jest prorosyjska.

Według urzędu były to ataki DDoS. Polegają one na zalewaniu danej witryny lub systemu komputerowego przez wiele systemów, aż do chwili, kiedy osiągnie limit użytkowników bądź zapełni wszystkie wolne zasoby, przez co uniemożliwia normalne działanie. Bardzo podstawowa i banalna forma ataku, lecz niesamowicie skuteczna.

W przypadku Kolei Czeskich przełożyło się to na fakt, iż od wtorku występuje awaria aplikacji mobilnej My Train - i chociaż koleje stale pracują nad rozwiązaniem problemu, na razie nie przyniosło to oczekiwanych efektów. Dodatkowo kupowanie biletów przez internet nie działa oraz są spore problemy ze znalezieniem połączeń. Z atakami nie walczy jednak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w przypadku portalu administracji publicznej - MSW postanowiło zamknąć witrynę i wzmocnić jej bezpieczeństwo.

Źródło: Depostiphotos

Portal administracji publicznej to miejsce, gdzie zainteresowani znajdą informacje o usługach administracji publicznej, instrukcje postępowania w najróżniejszych sytuacjach życiowych, spis danych, formularze, biuletyny czy linki do instytucji państwowych. Wyłączenie tej strony może sprawić zatem trochę problemów, jednak rzecznik Adam Rőzler poinformował, że portal obywatela cały czas działa i jego ataki nie dotyczą. W tym miejscu za to ludzie mogą zobaczyć między innymi dane z rejestru karnego, mają również dostęp do portalu szczepień oraz mogą na przykład wymienić prawo jazdy.

Lotniska kolejnymi ofiarami ataków hakerskich, w które była zaangażowana prorosyjska grupa Killnet

Z atakiem hakerskim zmierzył się również port lotniczy Karlovy Vary. Według Alice Undus, dyrektorki generalnej tego lotniska, ataki nie wpływają na bezpieczeństwo ruchu samolotów i specjaliści do spraw IT stale kontrolują serwery. Lotnisko w Pardubicach również zostało zaatakowane i ten akurat był nieco bardziej odczuwalny - chociaż rzeczniczka Mária Ministrová przyznała, że nie wpłynął on na działanie lotniska, to strona internetowa przestała działać, więc atak odcisnął swoje piętno. W obecnej sytuacji wszystkie lotniska w kraju muszą mieć się na baczności i być przygotowane do ewentualnych kolejnych ataków.

Źródło: Depositphotos

W całej sytuacji palce maczała prorosyjska grupa hakerów Killnet, która jest odpowiedzialna za najechanie na kilkanaście witryn internetowych. Hakerzy działają coraz intensywniej od jakiegoś czasu i zaczynają sprawiać coraz większe niebezpieczeństwo. NÚKIB to już kolejna organizacja, która informuje i przestrzega przed wzmożonymi aktami cyberprzestępczości w związku z sytuacją na Ukrainie - jak widać, cyberwojna jest daleka od zakończenia i zaczyna dotykać coraz więcej państw.

Źródło: CT24

Stock Image from Depositphotos