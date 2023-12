Tym zagraniem Apple wkurzy użytkowników. Masa akcesoriów do wywalenia

Paski do Apple Watch to świat akcesoriów, wśród których każdy ma szansę znaleźć coś dla siebie. Jest ich bez liku: do wyboru, do koloru. Zarówno jeżeli chodzi o barwy, kształty, jakość wykonania czy materiały które zostały do nich użyte.

Przez lat paski te były kompatybilne z zegarkami o analogicznej wielkości. Ale coraz częściej słyszymy wieści na temat tego, że Apple chciałoby w przyszłym roku poszaleć z nowymi zegarkami. I nie chodzi wyłącznie o wnętrze urządzeń, ale także to co na zewnątrz. Czyli kompatybilność z dotychczasowymi paskami.

Apple Watch series 10 sprawi, że wszystkie twoje paski będą bezużyteczne

Jak wynika z najnowszych plotek którymi podzielił się na swoim X (dawniej Twitterze) Kosutami, w przyszłym roku Apple chciałoby zmienić sposób montażu pasków do zegarków. Nowe zapięcie jest jednak jednoznaczne z tym, że wszystkie dotychczas zgromadzone akcesoria będą bezużyteczne i można je co najwyżej sprzedać / oddać wraz z poprzednią wersją zegarka,

https://x.com/kosutamisan/status/1737412779307671870

Powodem zmiany ma być fakt, iż obecne zapięcie "zajmuje sporo miejsca" we wnętrzu urządzenia. Nowy sposób montażu ma być bardziej oszczędny w tym temacie, co pozwoli zamontować większą baterię i zadbać o staranne umieszczenie kolejnych komponentów we wnętrzu urządzenia. Mark Gurman w jednym ze swoich newsletterów wspominał, że ma to być magnetyczne rozwiązanie. Cokolwiek miałoby to oznaczać w praktyce.

Dekada z Apple Watchem, czas na zmiany

Sporo się mówi o przyszłorocznej premierze Apple Watcha już teraz. Użytkownicy spodziewają się fajerwerków, bowiem będzie to już dziesiąta odsłona zegarka od Apple, co oznacza nie mniej, nie więcej, a tyle — że to dobra okazja na przedstawienie czegoś zupełnie nowego. Pokrywałoby się to z dotychczasowymi plotkami, ale nie da się ukryć że są to średnio pozytywne wieści dla kolekcjonerów pasków do Apple Watch. Zwłaszcza tych drogich — bo poza wielkim rynkiem na Aliexpress i spółce, nie brakuje także ekskluzywnych bransolet które nierzadko potrafią kosztować więcej, niż sam zegarek.