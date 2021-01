Apple szuka kooperanta do budowy samochodu

Wygląda na to, że Apple przy produkcji samochodu chce skorzystać z podobnego systemu jak przy produkcji smartfonów. Firma z Cupertino będzie odpowiedzialna za design oraz rozwiązania technologiczne, a jej partner za bardziej przyziemne elementy, jak np. sama produkcja czy platforma napędowa i baterie. W przypadku samochodów może to być jeszcze bardziej skomplikowane, bo liczba potrzebnych komponentów jest znacznie większa niż w przypadku smartfona czy tabletu. Wygląda jednak na to, że plan ma się całkiem dobrze i nie bez powodu w ostatnim czasie pojawiły się nowe plotki. Atmosferę podgrzał wczoraj Hyundai, który potwierdził, że rozmawia z Apple na temat wspólnej budowy autonomicznego samochodu.

Apple nie potwierdziło tej informacji, a Hyundai po kilku godzinach zmienił nieco wydźwięk swojego komunikatu, usuwając z niego wszystkie odniesienia do firmy z Cupertino. Nie zmieniło to jednak faktu, że w ciągu jednego dnia akcje koreańskiego producenta podrożały o blisko 20% (8 miliardów USD) i są notowane blisko historycznych maksimów. Jest to tym bardziej znamienny fakt, że według Koreańczyków debiut samochodu stworzonego wspólnie z Apple miałby mieć miejsce dopiero w 2027 roku. W tym czasie rynek może być już całkiem inny niż obecnie.

Apple ma nad czym myśleć, bo pomimo, że jest obecnie największą spółką na świecie i zarabia krocie na swoich produktach, to może czuć oddech Tesli na swoich plecach. Spółka Elona Muska podrożała w ciągu roku o ponad 800% i wyceniana jest obecnie 830 mld USD, Apple jest blisko trzykrotnie droższe, ale dystans w ostatnich miesiącach znacznie się zmniejszył. Wygląda na to, że elektryczne auta autonomiczne to przyszłość. Tylko Tesla ma je już dzisiaj, a firma z Cupertino może pokaże taki pojazd za 5 lat.

źródło: CNBC