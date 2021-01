Hyundai Kona Hybrid – czy dogoniono mistrza w efektywności paliwowej?

Hyundai Kona Hybrid – zużycie paliwa

Napęd hybrydowy stosowany w samochodach Hyundai działa trochę odmienne od tego znanego z aut marki Toyota. Najważniejszą różnicą jest zastosowanie można powiedzieć klasycznej skrzyni biegów zamiast bezstopniowej przekładni, jaką znajdziemy w Toyocie. W efekcie, żwawe przyspieszenie Koną Hybrid jest zdecydowanie bliższe temu, co znamy z klasycznych samochodów: obroty silnika spalinowego rosną, bieg jest zmieniany na wyższy, obroty znowu rosną itd. Nie ma się więc wrażenia „gumowego” pedału gazu, z drugiej zaś strony to właśnie przekładnia Toyoty jest w stanie utrzymywać silnik spalinowy w jego jeszcze korzystniejszym zakresie obrotów. A jak wygląda temat zużycia paliwa? Najpierw miasto:

Uzyskany wynik 3,9 l/100 km jest więcej niż zadowalający, a w zasadzie to można go zaliczyć do rewelacyjnych biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z autem typu crossover o mocy 141 KM. Najoszczędniejsze auta tej wielkości z silnikiem benzynowym z trudem zbliżają się w takim scenariuszu do 6 l/100 km. W przypadku diesla w najlepszym wypadku może to być ~5,5 l/100 km. Hybrydowa Toyota C-HR zużywa porównywalne – do omawianej Kony – ilości paliwa: 3,6-3,7 l/100 km w wersji 1.8 l oraz 3,9 l/100 km w wersji 2.0 l Hybrid. To tylko potwierdza, że uzyskany rezultat jest bardzo dobry. A jak w trasie?

W trasie jest niemal identycznie jak Toyota C-HR 1.8 l Hybrid i wyraźnie oszczędniej od C-HR 2.0 l Hybrid. Jednocześnie, nawet bardzo oszczędne i jednak słabsze „benzyny” są w stanie najwyżej zbliżyć się do rezultatów „hybryd”. Oczywiście auta z silnikami diesla w trasie oferują już większą ekonomię, czemu nie należy się dziwić. Obiektywnie jednak, uzyskane rezultaty – 4,6 l/100 km przy 90 km/h oraz 5,9 l/100 km przy 120 km/h – są bardzo w porządku biorąc pod uwagę, że Hyundai Kona Hybrid jest crossoverem z podniesionym nadwoziem, co oczywiście odbija się w generowanym oporze powietrza.