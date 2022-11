W zeszłym roku The Boring Comapany - jedna z firm Elona Muska, otrzymała kolejne pozwolenia na rozszerzenie swojej działalności pod Las Vegas. System tuneli szybkiej komunikacji miejskiej ma połączyć najciekawsze i najbardziej oblegane miejsca w mieście. Odnajpopularniejszych hoteli, poprzez stadion Allegiant oraz międzynarodowy port lotniczy Las Vegas-McCarran. Nowa inwestycja łączyć się będzie z działającym już LVCC Loop. W 2022 r. udało się uruchomić czwartą stację łączącą hotel Resorts World z LVCC (Las Vegas Convention Center Loop), ale oczekiwania i zapowiedzi był znacznie większe.

stacja LVCC

Pozwolenia są, plany również - jednak nie mamy żadnych informacji wskazujących na postęp prac przy kopaniu kolejnych nitek i tworzeniu nowych połączeń. A Boring Company miało dalekosiężne plany - w tym połączenie tunelem Las Vegas z Los Angeles. Nie da się ukryć, że wizja tego typu podróży między miastami wydaje się interesująca, intrygująca i futurystyczna, ale może okazać się, że jest całkowicie nieopłacalna - przynajmniej obecnie. Jak będzie wyglądała przyszłość tego projektu i czy skończy się wyłącznie na "pokazowym" systemie transportu pod ulicami Las Vegas?

Co dalej z tunelami The Boring Company? Musk wstrzymał dalsze prace?

Sprawa wygląda o tyle skomplikowanie, że testowy tunel pod Los Angeles, w którym The Boring Company testowała swoje rozwiązania przekształcony zostaje w... parking. Chodzi dokładnie o odcinek znajdujący się na terenie kompleksu należącego do SpaceX - innej firmy Elona Muska. To tam przeprowadzane były próby i testy rozwiązań, które w przyszłości miałyby posłużyć do rewolucji z transporcie miejskim. Okazuje się jednak, że tunel nie jest już potrzebny i obszar na którym się znajduje zostaje przeznaczony pod bardziej potrzebne inwestycje - parking dla pracowników biurowców SpaceX. Czy to oznacza koniec prac nad Hyperloop i dalszych pomysłów The Boring Company. Bloomberg podaje, że Musk zdecydował o wtrzymaniu projektu, jednak żadna z firm nie potwierdziła tych doniesień.

Z drugiej jednak strony stale pojawiają się propozycje na budowanie systemu tuneli w innych miastach. W ostatnich dniach o pozwolenia o tego typu inwestycje starano się uzyskać w mieście Austin znajdującym się w stanie Teksas, jednak tamtejsi włodarze nie zgodzili się na nie mówić wprost, że jest ona zwyczajnie niepotrzebna. Warto też przypomnieć, że Elon Musk i jego The Boring Company chcieli, aby w tego typu podziemnych korytarzach poruszały się pojazdy magnetyczne zamknięte w hermetycznych tunelach umożliwiając przemieszczanie się na długie odległości w sposób szybki i bardzo wygodny. Na ten moment mamy jeżdżące pod powierzchnią Las Vegas samochody Tesli w wąskich tunelach i na krótkich odcinkach. Do opinii publicznej dotarły też sygnały, które wskazują, że Musk wcale nie chciał rewolucji w transporcie miejskim. Pomysł i wizje Hyperloop miały spowolnić proces powstania kolei wysokich prędkości w stanie Kalifornia. Widział w tego typu rozwiązaniach największą konkurencję dla autonomicznych samochodów Tesla...

Grafika: The Boring Company