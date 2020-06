Hybrydowe Toyoty wymagają aktualizacji oprogramowania

Toyota ogłosiła ogólnoświatową akcję serwisową, która obejmie ponad 752 000 samochód wyprodukowanych w latach 2014-2018. Chodzi o modele Prius oraz Auris z układem napędowym z silnikiem o pojemności 1.8 litra. Problemy mogą pojawić się w czasie intensywnego korzystania z możliwości samochodu, czyli podczas przyśpieszenia z pełnym otwarciem przepustnicy (pedałem gazu w podłodze). Jak czytamy w komunikacje UOKiK:

W samochodach marki Toyota, modele: Prius i Auris HV, wyprodukowanych w Japonii i Wielkiej Brytanii od 10.03.2014 r. do 30.11.2018 r., powtarzająca się jazda z dużym obciążeniem i określonymi cyklami (np. ruszanie przy użyciu prawie pełnego otwarcia przepustnicy, a następnie zwiększanie przyspieszenia aż do pełnego otwarcia przepustnicy) może powodować wyższe naprężenia termiczne w określonych tranzystorach znajdujących się w module IPM, powodując tym samym uszkodzenie tych elementów. Może to prowadzić do włączenia się różnych lampek kontrolnych i wyświetlenia komunikatu ostrzegawczego na tablicy rozdzielczej.

To jednak nie wszystko, wspomniane tranzystory w module IPM mogą zostać uszkodzone co będzie skutkowało całkowitym odłączeniem układu hybrydowego. To w rezultacie owocuje dużym spadkiem mocy i może potencjalnie powodować zagrożenie na drodze.

W przypadkach, w których tranzystory ulegają awarii w określony sposób, podczas jazdy pod dużym obciążeniem – na przykład podczas gwałtownego przyspieszania – istnieje możliwość wygenerowania zbyt wysokiego napięcia elektrycznego. Może ono przekroczyć wartości przewidziane w oprogramowaniu i konstrukcji obwodów modułu IPM. Sytuacja taka powoduje, że system hybrydowy nie przełącza się w tryb awaryjny (zapewniający możliwość kontynuowania jazdy na określonym dystansie ze zmniejszoną mocą), lecz zostaje wyłączony. W takich warunkach wspomaganie układu kierowniczego oraz hamulce pozostaną sprawne, jednak wyłączenie systemu hybrydowego bez uruchomienia trybu awaryjnego, może doprowadzić do utraty mocy, co w przypadku jazdy z wyższymi prędkościami może zwiększać ryzyko wypadku.

W Polsce programem naprawczym objętych jest 16 910 samochodów. Niestety nie podano listy z numerami VIN, dlatego najlepiej zadzwonić do ASO (Autoryzowanego Stacji Obsługi) marki Toyota i zapytać, czy nasz samochód kwalifikuje się do akcji serwisowej. Naprawa będzie polegała na aktualizacji oprogramowania sterownika układu napędu hybrydowego i jest oczywiście bezpłatna. Warto też dodać, że nawet jeśli nie jesteście pierwszymi właścicielami swojego pojazdu albo pochodzi on z importu prywatnego, to nadal jesteście uprawnieni do skorzystania z akcji serwisowej.