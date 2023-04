Klip, który krąży po siedzi, pokazuje co potrafi AI w kwestii tworzenia wideo. Filmowcy mogą póki co spać spokojnie.

Jak już wielokrotnie wspominałem, AI potrafi dziś naprawdę wiele. Potrafi robić muzykę, tworzyć obrazy, filmy czy pisać na różne tematy. To, jak dobrze jest to w stanie zrobić to zupełnie inna kwestia. Jednak przerażające jest to, jak w ciągu kilku miesięcy przeszliśmy od kwestii "komputery nigdy nie będą w stanie tego zrobić" do "nie robią tego dobrze". Dlatego warto śledzić projekty, które wykonane są przy pomocy AI, chociażby dlatego, by śledzić postęp, jaki w tym temacie się dokonuje.

Czasami jednak efekty wykorzystania sztucznej inteligencji są bardziej... komiczne, niż faktycznie wnoszące coś do tematu. I tak było w tym przypadku.

AI wygenerowało najgorszą - najlepszą reklamę pizzy na świecie

Swoją pracę w serwisie Reddit pochwaliło się Midjourney. Nie wiemy, jakie prompty zostały użyte do stworzenia tego arcydzieła, ale można powiedzieć, że wyraźnie widać na nim z czym AI ma problem. Jednocześnie, warto zauważyć, że w niektórych kwestiach sztuczna inteligencja poradziła sobie... zaskakująco dobrze. Jednak w sytuacji, gdy wymagane były detale ludzkiej twarzy AI poległa spektakularnie.

Co ciekawe - do stworzenia tej reklamy wykorzystano wyłącznie AI. To właśnie sztuczna inteligencja odpowiada tu za skrypt, muzykę, głosy czy, jak widać - obraz. Póki co branża filmowa nie ma się czym przejmować, ale myślę, że gdy wrócimy do tego tematu za jakieś 2-3 lata będziemy zupełnie inaczej myśleć o tym, co potrafi AI. Tak, jak dwa lata temu nikt nie oczekiwał od komputera tego, co potrafi dziś ChatGPT, tak warto myśleć o tym temacie w dłuższej perspektywie.

Jednocześnie - jest to pomysł dla firm. Powyższa reklama jest tak zła, że aż wpada w kategorię "dobre" i jeżeli któraś pizzeria by ją wyemitowała, myślę, że mogliby wzbudzić niemałe zainteresowanie :)