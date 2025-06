Huawei wzywa studentów. Najlepsi pojadą do Chin

Rozpoczęła się rekrutacja do programu Huawei Seeds for the Future 2025. To już dwunasta edycja inicjatywy edukacyjnej, dzięki której najzdolniejsi studenci otrzymają możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia, rozwinięcia kompetencji przyszłości i nawiązania bezcennych kontaktów. Patronat medialny nad wydarzeniem objął Antyweb.

Czym konkretnie jest inicjatywa Huawei Seeds for the Future? Na początek kilka liczb. W organizowanym od 2008 roku wydarzeniu wzięło udział przeszło 18 000 uczestników ze 142 krajów. W realizacji programu uczestniczy już ponad 500 uczelni, a studenci z Polski mogli uczestniczyć we wszystkich dotychczasowych edycjach.

W jakich dziedzinach mogą rozwijać się studenci biorący udział w Huawei Seeds for the Future? Sztuczna inteligencja, 5G chmura obliczeniowa i zielona energia to tylko niektóre z nich.

Tech4Good: konkurs na wynalazek, który zmieni świat

Najważniejszym elementem inicjatywy Huawei jest konkurs Tech4Good. Startują w nim studenci, których zadaniem jest opracowanie wynalazku, który może istotnie podnieść komfort życia ludzi. Dotychczas polscy studenci zaprezentowali w nim m.in. aplikację wspierającą zdrowie psychiczne, system ochrony pszczół czy narzędzie ułatwiające komunikację z osobami cierpiącymi na chorobę Alzheimera.

Jak wziąć udział w Huawei Seeds for the Future i pojechać do Chin?

Tegoroczna edycja Huawei Seeds for the Future odbędzie się w dniach od 15 do 19 września w Shenzhen. Do udziału w Seeds for the Future 2025 mogą zgłaszać się studenci i studentki ze wszystkich polskich uczelni, którzy wyróżniają się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, wysoką średnią ocen oraz silną motywacją do rozwoju w obszarze nowych technologii. W procesie rekrutacji liczy się przede wszystkim uzasadnienie kandydata do udziału w programie. Zgłoszenie obejmuje przygotowanie CV z aktualnym wykazem ocen oraz listu motywacyjnego lub krótkiego nagrania wideo. Proces selekcji prowadzony jest we współpracy z uczelniami i partnerami edukacyjnymi. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny, a rekrutacja potrwa do 31 lipca.

Chętni do udziału w programie mogą zgłaszać się na tej stronie internetowej. Patronem medialnym Huawei Seeds for the Future 2025 jest Antyweb.

