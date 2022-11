Zgłoszenia projektów (na różnym stopniu rozwoju) do konkursu będą przyjmowane do końca grudnia tego roku, a już pod koniec stycznia kapituła składającą się z przedstawicieli świata nauki, biznesu i ekspertów sfery publicznej, wybierze z nich dwadzieścia najbardziej innowacyjnych pomysłów.

Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska:

Innowacje w obszarze zdrowotnym to dziedzina, której rozwój potrzebuje jeszcze wiele wsparcia. To bowiem nie tylko technologie lekowe, ale także kompleksowa digitalizacja systemu opieki zdrowotnej, rozwój branży biotechnologicznej oraz korzyści dla placówek medycznych płynące z wdrażania nowych systemów np. AR/VR, robotyki czy rozwiązań, wspierających ogólny dobrostan fizyczny i psychiczny pacjentów. Wierzymy, że młodzi innowatorzy mają ogromną moc sprawczą, dlatego chcemy ich wspierać w tworzeniu narzędzi, które pozwolą zrewolucjonizować medycynę, a także zmienić podejście nas wszystkich do własnego organizmu i jego możliwości.