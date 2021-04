Huawei mógł podsłuchiwać 6,5 mln obywateli Holandii, w tym premiera i ministrów

Jednak, moim zdaniem, to nie załagodzi sprawy

Huawei, jako firma technologiczna z wieloletnim doświadczeniem w produkcji infrastruktury telekomunikacyjnej powinien zdawać sobie sprawę, na co pozwalają jego własne technologie. Jeżeli system zaimplementowany w KPN pozwalał na zdalny podsłuch bez wiedzy, nadzoru i autoryzacji kogokolwiek z sieci KPN, samo to jest już wystarczającym powodem do podważenia już i tak mizernego zaufania do firmy. W tym kontekście nie jest ważne, czy Huawei faktycznie podsłuchiwał czy też nie, ponieważ kluczowe w tej sprawie jest to, żę firma tworzy systemy posiadające intencjonalnie włożone w nie punkty nieautoryzowanego dostępu.

Z racji jednak na to, że żadnej ze stron nie zależy na przedstawieniu konkretnych dowodów na to, że takie szpiegowanie faktycznie miało miejsce, nikt nikogo raczej za rękę nie złapie, a sprawa z podsłuchem zostanie dołożona do coraz wyżej piętrzącej się górki zarzutów i „pośrednich dowodów” na złe intencje firmy. Jednak sam fakt, że dziś tych zarzutów można sformułować już co najmniej kilka nie przemawia zbyt dobrze na korzyść Huawei.

Czy sprawa z podsłuchiwaniem obywateli Holandii okaże się gwoździem do trumny chińskiej firmy?

Źródło